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Galatasaray'dan sert açıklama! "Bu açık bir algı operasyonu"

Galatasaray, resmi sitesinden yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Giriş Tarihi: 20.07.2026 19:14 Güncelleme Tarihi: 20.07.2026 19:15
Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Galatasaray, yürütülen bahis soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "17 Temmuz günü gerçekleştirilen bir soruşturma süreci üzerinden, bazı kişi ve çevreler tarafından hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içerikler üretilmiş; bu içerikler organize bir şekilde dolaşıma sokularak kamuoyu yanıltılmaya, kulübümüz ve yöneticilerimiz hedef gösterilmeye çalışılmıştır. Bu girişim, Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik açık bir algı operasyonudur.

Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Öncelikle herkes bilmelidir ki; gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında, yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak, gerekli suç duyuruları yapılacaktır.

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Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Bugüne kadar konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapmamış olmamızın tek nedeni, soruşturma dosyasında bulunan gizlilik ve kısıtlılık kararıdır. Hukuka ve yargı sürecine duyduğumuz saygı gereği bu karara titizlikle riayet edilmiş, soruşturmanın selametini etkileyebilecek herhangi bir açıklamadan kaçınılmıştır.

Türk yargısına ve adalete olan güvenimiz tamdır. Gerçekler, yargılama sürecinde tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte Galatasaray Spor Kulübü, kurumsal itibarına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacak, tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır.

Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Daha sezon başlamadan türlü türlü yalan ve iftiranın aynı anda dolaşıma sokulmasının tek bir amacı vardır: Galatasaray'ın 4 yıldır sahada kurduğu üstünlüğü hazmedemeyenlerin, kulübümüzü saha dışındaki gündemlerle yıpratmaya çalışması.

Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde bu tür kirli operasyonlara boyun eğmemiştir; bundan sonra da eğmeyecektir.

Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günüdür. Bu kirli oyunun sahipleri, bundan sonra her türlü mecrada gereken cevabı hak ettikleri şekilde alacak; attıkları her iftiranın ve yaydıkları her yalanın hesabını hukuk önünde vereceklerdir.

Galatasaray’dan sert açıklama! Bu açık bir algı operasyonu

Galatasaray, dün olduğu gibi bugün de sahada mücadelesini vermeye; saha dışında ise haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY