Galatasaray'dan sert açıklama! "Bu açık bir algı operasyonu"

Bugüne kadar konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapmamış olmamızın tek nedeni, soruşturma dosyasında bulunan gizlilik ve kısıtlılık kararıdır. Hukuka ve yargı sürecine duyduğumuz saygı gereği bu karara titizlikle riayet edilmiş, soruşturmanın selametini etkileyebilecek herhangi bir açıklamadan kaçınılmıştır.

Türk yargısına ve adalete olan güvenimiz tamdır. Gerçekler, yargılama sürecinde tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte Galatasaray Spor Kulübü, kurumsal itibarına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacak, tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır.