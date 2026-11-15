Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da kurmaylar, devre arasında takımdaki eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına start verdi. Sarı-kırmızılıların önceliğinin stoper transferi olduğu kaydedildi. Galatasaray'ın bu doğrultuda Fransa'da forma giyen Brezilyalı oyuncuyu radarına aldığı aktarıldı. ALEXSANDRO RADARDA Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Lille forması giyen Alexsandro ile ilgilendiği belirtildi. Okan Buruk'un Lille forması giyen tecrübeli stoperi çok beğendiği aktarıldı. Alexsandro için Lille'in 15 milyon Euro civarında tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi. TEKLİF YAPILACAK Galatasaray'ın Brezilyalı stoper için devre arasında Lille'e teklif yapacağı belirtildi. 27 yaşındaki stoper, bu sezon Lille'de 12 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Alexsandro'nun Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.