Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılıların, stoper transferinde rotasını Fransa'ya çevirdiği öne sürüldü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 15.11.2026 17:14
Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Galatasaray'da kurmaylar, devre arasında takımdaki eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına start verdi.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Sarı-kırmızılıların önceliğinin stoper transferi olduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Galatasaray'ın bu doğrultuda Fransa'da forma giyen Brezilyalı oyuncuyu radarına aldığı aktarıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

ALEXSANDRO RADARDA

Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'ın Lille forması giyen Alexsandro ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Okan Buruk'un Lille forması giyen tecrübeli stoperi çok beğendiği aktarıldı.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Alexsandro için Lille'in 15 milyon Euro civarında tekliflere sıcak bakacağı öğrenildi.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

TEKLİF YAPILACAK

Galatasaray'ın Brezilyalı stoper için devre arasında Lille'e teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

27 yaşındaki stoper, bu sezon Lille'de 12 maça çıktı ve 1 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Alexsandro'nun Lille ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Galatasaray’dan stoper operasyonu! İşte istenen bonservis

Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #LİLLE #TRANSFER