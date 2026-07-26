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Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi radarına aldığı öğrenildi. Cimbom'un 35 milyon Euro'luk yıldızı takipte olduğu aktarıldı.

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Giriş Tarihi: 26.07.2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 18:40
Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Sarı-kırmızılıların, transfer çalışmalarında dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Yıldız futbolcunun peşinde Galatasaray'ın yanı sıra dev kulüplerin olduğu aktarıldı.

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Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

BELÇİKALI YILDIZ GÜNDEMDE

Corriere della Sera'nın haberine göre; Galatasaray'ın Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Charles De Ketelaere'nin ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

50 MİLYON EURO TALEBİ

Atalanta'nın Charles De Ketelaere transferi için görüşmelere en az 50 milyon Euro'luk bir rakamla başlamasının beklendiği ifade edildi.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Belçikalı yıldıza, Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih ve Paris Saint Germain'in ilgi gösterdiği aktarıldı.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Galatasaray'ın ilk hedefinin Bruno Fernandes olduğu, Charles De Ketelaere'nin alternatif olarak düşünüldüğü belirtildi.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

DÜNYA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI

Charles De Ketelaere, Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist üretti.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

25 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Charles De Ketelaere'nin Atalanta ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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