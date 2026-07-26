Galatasaray’dan ters köşe hamle! 35 milyon Euro’luk yıldız

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, transfer çalışmalarında dikkat çeken bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Yıldız futbolcunun peşinde Galatasaray'ın yanı sıra dev kulüplerin olduğu aktarıldı. BELÇİKALI YILDIZ GÜNDEMDE Corriere della Sera'nın haberine göre; Galatasaray'ın Atalanta forması giyen Charles De Ketelaere ile ilgilendiği belirtildi. Atalanta Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin Charles De Ketelaere'nin ayrılığına sıcak bakmadığı kaydedildi. 50 MİLYON EURO TALEBİ Atalanta'nın Charles De Ketelaere transferi için görüşmelere en az 50 milyon Euro'luk bir rakamla başlamasının beklendiği ifade edildi. Belçikalı yıldıza, Galatasaray'ın yanı sıra Bayern Münih ve Paris Saint Germain'in ilgi gösterdiği aktarıldı. Galatasaray'ın ilk hedefinin Bruno Fernandes olduğu, Charles De Ketelaere'nin alternatif olarak düşünüldüğü belirtildi. DÜNYA KUPASI'NDA ŞOV YAPTI Charles De Ketelaere, Belçika formasıyla Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist üretti. 25 yaşındaki on numaranın güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor. Charles De Ketelaere'nin Atalanta ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.