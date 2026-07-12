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Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında on numara bölgesi için genç yıldız adayını gündeme aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda liste başındaki hedef belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 20:24
Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını on numara bölgesine çevirdiği öğrenildi.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Galatasaray'ın on numara bölgesi için düşündüğü yıldızın belli olduğu aktarıldı.

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Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

DURSUN ÖZBEK'TEN MAAŞ POLİTİKASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transfer politikasında yüksek maaşlı oyuncular yerine, yüksek bonservis bedeli ödenebilecek ancak maaş yükü daha düşük isimlere yöneldiği belirtildi.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen Julio Enciso ile ilgilendiği kaydedildi.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Sarı-kırmızılıların, Paraguaylı Julio Enciso'yu transfer listesinin ilk sırasına yazdığı vurgulandı.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI

Julio Enciso, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

22 yaşındaki on numaranın, Strasbourg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Julio Enciso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

ÇOK YÖNLÜ

Julio Enciso, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Libertad'da profesyonel olan Julio Enciso daha sonra Brighton ve Ipswich Town formaları giydi.

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Strasbourg, 2025-2026 sezonu başında Julio Enciso için 9 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #DURSUN ÖZBEK #TRANSFER