Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların, transferde rotasını on numara bölgesine çevirdiği öğrenildi. Galatasaray'ın on numara bölgesi için düşündüğü yıldızın belli olduğu aktarıldı. DURSUN ÖZBEK'TEN MAAŞ POLİTİKASI Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in transfer politikasında yüksek maaşlı oyuncular yerine, yüksek bonservis bedeli ödenebilecek ancak maaş yükü daha düşük isimlere yöneldiği belirtildi. beIN Sports'un haberine göre; Galatasaray'ın Strasbourg forması giyen Julio Enciso ile ilgilendiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, Paraguaylı Julio Enciso'yu transfer listesinin ilk sırasına yazdığı vurgulandı. DÜNYA KUPASI'NDA 3 GOL KATKISI Julio Enciso, 2026 Dünya Kupası'nda 5 maça çıktı ve 1 gol ile 2 asist üretti. 22 yaşındaki on numaranın, Strasbourg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. Julio Enciso'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. ÇOK YÖNLÜ Julio Enciso, on numara bölgesinin yanı sıra sol kanatta da forma giyebiliyor. Libertad'da profesyonel olan Julio Enciso daha sonra Brighton ve Ipswich Town formaları giydi. Strasbourg, 2025-2026 sezonu başında Julio Enciso için 9 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.