Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Galatasaray’dan ters köşe on numara hamlesi! İlk sıradaki isim belli oldu

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında on numara bölgesi için genç yıldız adayını gündeme aldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılılarda liste başındaki hedef belli oldu.

Giriş Tarihi: 12.07.2026 20:23 Güncelleme Tarihi: 12.07.2026 20:24