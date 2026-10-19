Trend Galeri Trend Spor Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

Galatasaray Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba günü oynanacak Lille mücadelesi öncesinde UEFA'ya başvurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

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DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 19.10.2026 11:55
Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

TSİ 19.45'te deplasmanda başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çalacak.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

Mücadele öncesinde Fransa'da yaşanan olayların mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu.

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Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

GALATASARAY'DAN BAŞVURU

Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru bulunacak.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

TEDBİRLERİN ARTIRILMASI İSTENDİ

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

BARCELONA MAÇINA GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan Fransa'da 20 Ekim Salı günü PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Fransa geneline yayılan protestolarda binlerce kişi sokağa dökülürken ülke çapında eylemlerde bazı gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

Yaşanan olayların gölgesinde Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacak olması güvenlik riski barındırıyor.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

GÖZLER UEFA'DA

UEFA'nın Fransa'daki olaylar sonrasında Lille-Galatasaray maçı için ne karar vereceği merak ediliyor.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

YOLCULUK YARIN

Galatasaray kafilesi, deplasmanda oynayacağı Lille mücadelesi için Salı günü Fransa'ya doğru hareket edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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