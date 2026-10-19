Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru! Lille maçı öncesi düğmeye basıldı...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımı ile karşı karşıya gelecek. TSİ 19.45'te deplasmanda başlayacak karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çalacak. Mücadele öncesinde Fransa'da yaşanan olayların mücadeleyi etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu. GALATASARAY'DAN BAŞVURU Galatasaray, önemli mücadele öncesinde Fransa'da çıkan olaylar sebebiyle hem kafile hem de sarı-kırmızılı taraftarların güvenliğinin sağlanması için UEFA'ya başvuru bulunacak. TEDBİRLERİN ARTIRILMASI İSTENDİ Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı'yla iletişim halinde olan sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın yerinin değiştirilmesi değil tedbirlerin arttırılmasını istiyor. BARCELONA MAÇINA GÜVENLİK ÖNLEMİ Öte yandan Fransa'da 20 Ekim Salı günü PSG - Barcelona karşılaşmasında da benzer tedbirlerin alınması bekleniyor. ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ Fransa geneline yayılan protestolarda binlerce kişi sokağa dökülürken ülke çapında eylemlerde bazı gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Yaşanan olayların gölgesinde Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacak olması güvenlik riski barındırıyor. GÖZLER UEFA'DA UEFA'nın Fransa'daki olaylar sonrasında Lille-Galatasaray maçı için ne karar vereceği merak ediliyor. YOLCULUK YARIN Galatasaray kafilesi, deplasmanda oynayacağı Lille mücadelesi için Salı günü Fransa'ya doğru hareket edecek.