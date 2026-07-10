Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

HUCÜMUN HER BÖLGESİNDE ETKİLİ

Milli oyuncu, 10 numara bölgesinde forma giyse de hücumun her bölgesinde etkili. Sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu, forvette de şans bulduğunda etkili oluyor.