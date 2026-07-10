Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Can Uzun için dikkat çeken bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sportif direktör Tony D'Amico'nun hem Alman kulübü hem de oyuncunun menajerleriyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü. İtalyan ekibinin genç oyuncu için yaklaşık 45 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği ifade edildi. MILAN VE NAPOLI DE İSTİYORDU Daha önce İtalya'dan Napoli ile Milan'ın da futbolcunun durumunu takibe aldığı belirtilmişti. Serie A'nın devleri henüz Frankfurt'un kapısını resmi olarak çalmasa da ilk adımları attığı vurgulandı. İngiltere'den de Can Uzun'a ilgi bulunduğu ancak bunun yüksek bonservis nedeniyle zor ihtimal olduğu öğrenildi. HUCÜMUN HER BÖLGESİNDE ETKİLİ Milli oyuncu, 10 numara bölgesinde forma giyse de hücumun her bölgesinde etkili. Sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu, forvette de şans bulduğunda etkili oluyor. Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt formasıyla 2025 - 2026 sezonunda başarılı bir grafik çizen Can Uzun, skor katkısıyla dikkat çekiyor. Alman kulübüyle toplamda 28 resmi maçta oynayan Can, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 16 gole katkı sundu. Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro güncel değeri olan Can'ın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.