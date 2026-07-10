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Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, on numara bölgesi için Can Uzun'u gündemine almıştı. Sarı-kırmızılı takımı endişelendiren bir teklif aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.07.2026 18:56 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 19:09
Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna katmak için uğraş verdiği Can Uzun için dikkat çeken bir iddia geldi.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

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Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Sportif direktör Tony D'Amico'nun hem Alman kulübü hem de oyuncunun menajerleriyle ilk temasları kurduğu öne sürüldü.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

İtalyan ekibinin genç oyuncu için yaklaşık 45 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği ifade edildi.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

MILAN VE NAPOLI DE İSTİYORDU

Daha önce İtalya'dan Napoli ile Milan'ın da futbolcunun durumunu takibe aldığı belirtilmişti.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Serie A'nın devleri henüz Frankfurt'un kapısını resmi olarak çalmasa da ilk adımları attığı vurgulandı.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

İngiltere'den de Can Uzun'a ilgi bulunduğu ancak bunun yüksek bonservis nedeniyle zor ihtimal olduğu öğrenildi.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

HUCÜMUN HER BÖLGESİNDE ETKİLİ

Milli oyuncu, 10 numara bölgesinde forma giyse de hücumun her bölgesinde etkili. Sağ kanat ve sol kanatta oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu, forvette de şans bulduğunda etkili oluyor.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Bundesliga temsilcisi Eintracht Frankfurt formasıyla 2025 - 2026 sezonunda başarılı bir grafik çizen Can Uzun, skor katkısıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Alman kulübüyle toplamda 28 resmi maçta oynayan Can, 10 gol atarken, 6 da asist yaptı ve 16 gole katkı sundu.

Galatasaray’ı endişelendiren hamle! Can uzun için devreye girdiler...

Transfermarkt verilerine göre 45 milyon Euro güncel değeri olan Can'ın 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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