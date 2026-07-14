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Galatasaray'ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı...

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer dönemindeki ilk transferini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray, vites yükseltti. Sarı-kırmızılar, 70 milyon Euro değerindeki dünyaca ünlü futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte flaş iddianın ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:28 Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:27
Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

Yaz transfer dönemindeki ilk hamlesini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray, Nijeryalı oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

Transferde atağa kalkan Cimbom, dünyaca ünlü futbolcuyu radarına aldığı öne sürüldü. (Fanatik)

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

PHIL FODEN HAREKATI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, ses getirecek bir hamle hazırlığında.

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Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

On numara pozisyonuna öncelik veren Galatasaray'ın Manchester City forması giyen Phil Foden'a talip olduğu iddia edildi.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

İngiliz oyuncunun kulübüyle kontratının son yılına girmesi ve geçtiğimiz sezon istediği süreleri alamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

İngiliz basınında yer alan haberlerde ise Foden'ı Galatasaray'ın yanı sıra Avrupa'nın önemli ekiplerinin de yakından takip ettiği vurgulanıyor.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

GARDI'YE TAM YETKİ

Cimbom'un 26 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlanacağı ve menajer George Gardi'ye de tam yetki verdiği ifade edildi.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

PİYASA DEĞERİ

Manchester City altyapısından yetişen Foden'ın Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 70 milyon Euro.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

Phil Foden, geçtiğimiz sezon 50 müsabakaya çıktı ve 10 kez ağları sarsıp, 7 asist kaydetti.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

ALTERNATİFLERİ BELLİ OLDU

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, sarı-kırmızılı kulübün on numara pozisyonu için düşündüğü alternatif isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray’ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro’luk dünya yıldızı...

Öte yandan Can Uzun ile Julio Enciso için de temasların sürdüğü gelen haberler arasında.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY