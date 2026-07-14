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Galatasaray'ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı...
Galatasaray'ın 2. transferi büyük ses getirecek! 70 milyon Euro'luk dünya yıldızı...
Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer dönemindeki ilk transferini Lesley Ugochukwu ile yapan Galatasaray, vites yükseltti. Sarı-kırmızılar, 70 milyon Euro değerindeki dünyaca ünlü futbolcuyu gözüne kestirdi. İşte flaş iddianın ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 14.07.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 14.07.2026 14:27