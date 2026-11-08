Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi'den acı haber geldi. Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada efsane futbolcu Cevad Prekazi'nin pazar günü evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ölüm sebebi henüz resmiyet kazanmazken, unutulmaz ismin son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Prekazi, 2023 yılında geçirdiği felci atlatmış ancak geçen yıl bir felç daha geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı. G.SARAY'DAN PAYLAŞIM Sarı-kırmızılı takım, efsane futbolcusu için şu paylaşımı yaptı: 'Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız... Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' Yaşamını yitiren eski futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 1985-1991 yılları arasında ter döktü. 1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane isim, Sarı-Kırmızılı takımda 6 yıl forma giydi. Cevad Prekazi, Galatasaray formasıyla çıktığı 229 maçta 44 gol atarken, 65 de asiste imza atmıştı. Prekazi, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.