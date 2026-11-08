Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı takım, efsane futbolcusu için şu paylaşımı yaptı: "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız…

Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."