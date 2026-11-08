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Galatasaray'ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray ve Partizan'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Yugoslav futbolunun efsane orta sahası Cevad Prekazi, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Sarı-kırmızılı takımdan da paylaşım geldi.

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Giriş Tarihi: 08.11.2026 23:46 Güncelleme Tarihi: 09.11.2026 00:01
Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi'den acı haber geldi.

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Partizan Kulübü'nden yapılan açıklamada efsane futbolcu Cevad Prekazi'nin pazar günü evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Ölüm sebebi henüz resmiyet kazanmazken, unutulmaz ismin son yıllarda geçirdiği sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu.

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Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Prekazi, 2023 yılında geçirdiği felci atlatmış ancak geçen yıl bir felç daha geçirerek sağlık sorunları yaşamıştı.

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

G.SARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı-kırmızılı takım, efsane futbolcusu için şu paylaşımı yaptı: "Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi, kalbimizde daima yaşayacak. Seni unutmayacağız…

Cevad Prekazi'ye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Yaşamını yitiren eski futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 1985-1991 yılları arasında ter döktü.

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

1985'te Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan efsane isim, Sarı-Kırmızılı takımda 6 yıl forma giydi.

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Cevad Prekazi, Galatasaray formasıyla çıktığı 229 maçta 44 gol atarken, 65 de asiste imza atmıştı.

Galatasaray’ın efsanesi Cevad Prekazi hayatını kaybetti

Prekazi, Galatasaray'da 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 3 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör