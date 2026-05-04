Galatasaray’ın en büyük rüyasını açıkladılar! Şampiyonlar Ligi kadrosuna çilek...

Süper Lig'in 33.haftasında Antalyaspor'u mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosu için çalışmalara başladı. Alman basını, sarı-kırmızılı takımın peşinde olduğu süper yıldızı duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.05.2026 21:51 Güncelleme Tarihi: 04.05.2026 21:53
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması başladı.

Sarı-kırmızılılarda yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un rapor ve talepleri doğrultusunda hareket ediyor.

Osimhen, Lang, Sane, İlkay gibi yıldızları renklerine bağlayan Cimbom, kadrosunu yine yıldız isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hedefi olan sarı kırmızılılar, gelecek sezon Devler Ligi'nde daha iddialı olmayı planlıyor.

BRUNO FERNANDES BOMBASI

Bu doğrultuda Galatasaray'ın, Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes'i transfer etmek istediği iddia edildi.

CİMBOM'UN EN BÜYÜK HAYALİ

Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray'ın bu yaz en büyük hayali Portekiz yıldız Bruno Fernandes.

TRANSFERİ ŞİMDİLİK ZOR

Haberde, Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi bileti alması ve Bruno Fernandes'in kulübü sevmesi nedeniyle transfer zor olarak görüldüğü ifade edildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Ancak sarı kırmızılıların Bruno Fernandes'i transfer edebilme adına tüm şartları zorlayacağına yer verildi.

SPORTING'DEN GELDİ

Bruno Fernandes, 2020 yılında Portekiz Ligi ekibi Sporting'den Premier Lig devi Manchester United'a transfer olmuştu.

MANU KARİYERİ

Fernandes, Manchester United'da 324 maçta 106 gol atarken, 107 asist yaptı. Portekizli yıldız, İngiliz kulübünde 6 yılda 2 kupa kazandı.

SÖZLEŞME DURUMU

31 yaşındaki futbolcunun İngiliz temsilcisiyle olan sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Portekiz Milli Takımı formasını da tam 87 kez terleten Fernandes, 28 gol - 26 asistlik performans sergiledi.

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Bruno Fernandes'in güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANTALYASPOR #SÜPER LİG #ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #OKAN BURUK #MANCHESTER UNİTED #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #BRUNO FERNANDES