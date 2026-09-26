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Galatasaray'ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fredrik Midtsjö, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 26.09.2026 13:25 Güncelleme Tarihi: 26.09.2026 13:26
Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!
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Son olarak Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen Midtsjö, yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kalmıştı. Norveçli oyuncu, futbolu bırakma kararı aldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

"VÜCUDUM BEKLEDİĞİM TEPKİYİ VERMEDİ"

Midtsjö, emeklilik kararını şu sözlerle açıkladı: "Yaklaşık iki yıldır sahalardan uzak kaldıktan sonra, profesyonel futbolculuk kariyerimi noktalama vaktinin geldiğine karar verdim. Sakatlığımın ardından yeniden tam olarak iyileşebilmek için çok çabaladım; ancak ne yazık ki vücudum beklediğim tepkiyi vermedi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim."

Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

G.SARAY, PENDİKSPOR VE EYÜPSPOR'DA DA OYNADI

Türkiye kariyerine Galatasaray'da başlayan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayı 28 kez giydi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Norveçli futbolcu Galatasaray sonrası Pendikspor ve Eyüpspor'da da görev yaptı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

33 yaşındaki futbolcu, yaklaşık iki yıllık sakatlık sürecinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör