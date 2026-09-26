Galatasaray’ın eski futbolcusu 33 yaşında futbolu bıraktı!

Kesinlikle hayalini kurduğum türden bir son olmadı; yine de geriye dönüp baktığımda kariyerimle gurur duyuyor ve her şey için minnettar hissediyorum. Uzun yıllar boyunca futbol oynama ve sevdiğim işi yapma ayrıcalığına sahip oldum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, taraftarlara, dostlarıma ve özellikle de iyi günde kötü günde hep yanımda olan aileme teşekkür ederim."