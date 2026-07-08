Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başlamışken dikkat çeken bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların genç oyuncusuna, Süper Lig ekibinin talip olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 17:24 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 17:27
Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Sarı-kırmızılı takımda genç futbolcunun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı kaydedildi.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

NHAGA'YA TALİP ÇIKTI

Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'ya Süper Lig'den talip çıktığı aktarıldı.

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Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Çorum FK'nın Galatasaray'dan Renato Nhaga ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Çorum FK'nın Renato Nhaga'yı kiralamak için Galatasaray'a teklif yapacağı kaydedildi.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Renato Nhaga'nın geleceği konusunda son kararı Okan Buruk'un vereceği öğrenildi.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

19 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Renato Nhaga'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Galatasaray, geride kalan sezonun devre arasında Renato Nhaga için 6 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi.

Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Galatasaray'da şu ana kadar 5 maçta süre alan Renato Nhaga, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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