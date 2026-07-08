Galatasaray’ın genç yıldızına Süper Lig’den talip çıktı! Kiralık formül

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da transfer çalışmalarının yanı sıra gözler takımdaki isimlerin geleceğine çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda genç futbolcunun geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandığı kaydedildi. NHAGA'YA TALİP ÇIKTI Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızı Renato Nhaga'ya Süper Lig'den talip çıktığı aktarıldı. Çorum FK'nın Galatasaray'dan Renato Nhaga ile ilgilendiği belirtildi. Çorum FK'nın Renato Nhaga'yı kiralamak için Galatasaray'a teklif yapacağı kaydedildi. OKAN BURUK KARAR VERECEK Renato Nhaga'nın geleceği konusunda son kararı Okan Buruk'un vereceği öğrenildi. 19 yaşındaki orta sahanın Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Renato Nhaga'nın güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, geride kalan sezonun devre arasında Renato Nhaga için 6 milyon 500 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Galatasaray'da şu ana kadar 5 maçta süre alan Renato Nhaga, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.