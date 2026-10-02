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Galatasaray'ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Son dakika transfer haberleri: Son yıllarda kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katan Galatasaray, bir süredir dev bir yıldız için de pusuda bekliyordu. Gelinen noktada, Cimbom'un dev bir yıldız için yeniden harekete geçeceği iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 15:28
Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Kadrosunda Victor Osimhen ve Leroy Sane gibi yıldız isimleri barından Galatasaray, son yıllarda dev isimleri transfer etmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Yaz transfer döneminde de Rafael Leao'yu renklerine bağlayan Cimbom, bu politikasını sürdürme arzusunda.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Ara transfer dönemi için de şimdiden kolları sıvayan sarı-kırmızılılar adına, flaş bir gelişme ortaya çıktı.

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Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

BRUNO FERNADES HAYALİ

Galatasaray, uzun süredir Manchester United forması giyen Bruno Fernandes'i gözüne kestirmişti.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig devinde geleceği belirsiz hale gelen Bruno için Avrupa ekipleri harekete geçti.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

DEVLER PEŞİNDE

Sarı-kırmızılıların yanı sıra Juventus ve Milan'ın da yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği öne sürüldü.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

ASLAN FIRSAT KOLLUYOR

Galatasaray'ın bu dev transferi ocak ayında veya gelecek yaz tamamlamayı hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Öte yandan Manchester United da 32 yaşındaki on numaranın kontratındaki opsiyonu kullanmayı planlıyor.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

50-60 MİLYON POUNDLUK BEKLENTİ

Ada ekibi, opsiyonun devreye girmesi halinde yıldız oyuncunun satışından 50-60 milyon pound civarında bir gelir hedefliyor.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

GÜLEREK TEPKİ VERMİŞTİ

Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde kendisine "Come to Galatasaray" diye seslenen bir sarı-kırmızılı taraftara gülümseyerek karşılık vermesi, taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturmuştu.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Ocak 2020'den bu yana Manchester United forması giyen deneyimli yıldız, bu sezon 7 maçta 4 gol atıp 1 asist kaydetti.

Galatasaray’ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık

Bruno Fernandes, Portekiz Milli Takımı ile de 96 maçta 29 defa fileleri havalandırmayı başardı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GALATASARAY