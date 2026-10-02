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Galatasaray'ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık
Galatasaray'ın hayallerini süslüyordu, ihtimaller arttı! Dünyaca ünlü yıldızdan yeşil ışık
Son dakika transfer haberleri: Son yıllarda kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katan Galatasaray, bir süredir dev bir yıldız için de pusuda bekliyordu. Gelinen noktada, Cimbom'un dev bir yıldız için yeniden harekete geçeceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 02.10.2026 15:28