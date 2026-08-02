Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı maçın son anlarında yaşananlar dikkat çekti. Okan Buruk, Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2026 23:02 Güncelleme Tarihi: 02.08.2026 23:04
Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Rennes ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Rams Park'ta oynanan maçı Galatasaray taraftarları tribünden takip etti.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Galatasaray ile Rennes arasında oynanan maçta gol perdesini açan isim Victor Osimhen oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Victor Osimhen'in golünde asisti Gabriel Sara yaptı.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

LEPAUL HATAYI AFFETMEDİ

Rennes'te Esteban Lepaul, Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın hatasını gole çeviren isim oldu.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Uğurcan Çakır'ın kısa düşen pası sonrası topla buluşan Esteban Lepaul'ün aşırtma vuruşunda top ağlara gitti.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

SARA SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray'da Gabriel Sara, ikinci yarıda takımını bir kez daha öne geçirdi.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Gabriel Sara, Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı müsabakayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

LEPAUL HAT-TRICK YAPTI

Rennes'te Esteban Lepaul, kısa süre içerisinde iki gol daha buldu ve mücadelede hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

OKAN BURUK'A KART ÇIKTI

Galatasaray ile Rennes ile oynanan maçın 78. dakikasında Okan Buruk, itirazları sebebiyle Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Okan Buruk'un tepkisi kart görmesinin ardından devam etti.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

BARIŞ SKORU BELİRLEDİ

Galatasaray'ın 90+4. dakikada kazandığı penaltıyı Barış Alper Yılmaz gole çevirdi.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Sarı-kırmızılılar, Rennes ile oynanan maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

4 MAÇTA 1 GALİBİYET

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #RENNES #OKAN BURUK #GABRİEL SARA #OĞUZHAN ÇAKIR #VİCTOR OSİMHEN #BARIŞ ALPER YILMAZ