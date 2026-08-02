Galatasaray’ın hazırlık maçında Okan Buruk kart gördü! Gabriel Sara dikkat çekti

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında özel maçta Rennes ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçı Galatasaray taraftarları tribünden takip etti. OSIMHEN PERDEYİ AÇTI Galatasaray ile Rennes arasında oynanan maçta gol perdesini açan isim Victor Osimhen oldu. Victor Osimhen'in golünde asisti Gabriel Sara yaptı. LEPAUL HATAYI AFFETMEDİ Rennes'te Esteban Lepaul, Galatasaray'da Uğurcan Çakır'ın hatasını gole çeviren isim oldu. Uğurcan Çakır'ın kısa düşen pası sonrası topla buluşan Esteban Lepaul'ün aşırtma vuruşunda top ağlara gitti. SARA SAHNEYE ÇIKTI Galatasaray'da Gabriel Sara, ikinci yarıda takımını bir kez daha öne geçirdi. Gabriel Sara, Galatasaray'ın Rennes ile oynadığı müsabakayı 1 gol ve 1 asistle tamamladı. LEPAUL HAT-TRICK YAPTI Rennes'te Esteban Lepaul, kısa süre içerisinde iki gol daha buldu ve mücadelede hat-trick yapma başarısı gösterdi. OKAN BURUK'A KART ÇIKTI Galatasaray ile Rennes ile oynanan maçın 78. dakikasında Okan Buruk, itirazları sebebiyle Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Okan Buruk'un tepkisi kart görmesinin ardından devam etti. BARIŞ SKORU BELİRLEDİ Galatasaray'ın 90+4. dakikada kazandığı penaltıyı Barış Alper Yılmaz gole çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Rennes ile oynanan maçta sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 4 MAÇTA 1 GALİBİYET Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.