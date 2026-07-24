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Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, savunma hattına yapılacak transfer konusunda rotasını Jhon Lucumi'ye çevirdi. Cimbom'un Kolombiyalı stopere yaptığı teklifin ayrıntıları belli oldu.

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2026 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.07.2026 17:39
Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gözler savunma hattına yapılacak takviyeye çevrildi.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Davinson Sanchez, Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı'nın forma giydiği stoper tandemine bir ismi daha dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını Jhon Lucumi'ye çevirdi.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper için yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

HAREKETE GEÇİLDİ

Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen Jhon Lucumi için resmen harekete geçtiği aktarıldı.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı stoperin transferi konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Jhon Lucumi'ye yıllık 4 milyon Euro teklif ettiği belirtildi.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

BOLOGNA'NIN TALEBİ

Bologna'nın Galatasaray'dan Jhon Lucumi için 25 milyon Euro bandında bonservis istediği kaydedildi.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Beşiktaş ve Juventus'un da Jhon Lucumi için Bologna ile temasa geçtiği ifade edildi.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK

Jhon Lucumi'nin Bologna ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Bologna, 2022-2023 sezonu başında Jhon Lucumi transferi için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #OKAN BURUK #TRANSFER