Galatasaray’ın Jhon Lucumi teklifi ortaya çıktı! İşte sözleşme şartları

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gözler savunma hattına yapılacak takviyeye çevrildi. Davinson Sanchez, Wilfried Singo ve Abdülkerim Bardakcı'nın forma giydiği stoper tandemine bir ismi daha dahil etmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını Jhon Lucumi'ye çevirdi. Galatasaray'ın Kolombiyalı stoper için yaptığı teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. HAREKETE GEÇİLDİ Galatasaray'ın daha önce de gündemine gelen Jhon Lucumi için resmen harekete geçtiği aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı stoperin transferi konusunda görüşmelere başladığı vurgulandı. Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'ın Jhon Lucumi'ye yıllık 4 milyon Euro teklif ettiği belirtildi. BOLOGNA'NIN TALEBİ Bologna'nın Galatasaray'dan Jhon Lucumi için 25 milyon Euro bandında bonservis istediği kaydedildi. Beşiktaş ve Juventus'un da Jhon Lucumi için Bologna ile temasa geçtiği ifade edildi. SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTECEK Jhon Lucumi'nin Bologna ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösteriliyor. Bologna, 2022-2023 sezonu başında Jhon Lucumi transferi için Genk'e 8 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.