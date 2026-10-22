Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanında 4-2'lik skorla galip geldi. Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Lille – Galatasaray maçı sonrası Avrupa'daki manşetler... 'ANCELOTTI KENDİNİ ÇIKMAZA SOKTU' AS: Davide Ancelotti kendini çıkmaza soktu! İtalyan teknik direktör, Lille'in başında Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Takımı, Galatasaray'a 2-4 mağlup oldu. Lille, lig aşamasının son sıralarında yer alıyor. Mundo Deportivo: Galatasaray, Lille karşısında nefes kesen bir maçın ardından ilk galibiyetini aldı. Entrevue: Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında 2-4'lük yenilgiyle sarsıldı ve hâlâ puanla tanışamadı. 'G.SARAY KARŞISINDA YIKILDI' L'Equipe: Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında yıkıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ puan alamadı. Sports France: Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba akşamı Galatasaray karşısında boyun eğdi. Foot 01: Lille, Galatasaray karşısında dağıldı! Üç maçta 0 puan. 'EVİNDE KABUSU YAŞADI' Morning Foot: Diaoune'nin 2 golüne rağmen Lille evinde kabusu yaşadı. Ouest France: Lille çılgın maçta Türk ekibi karşısında dağıldı! Europe1: Lille için yeni bir hayal kırıklığı; Galatasaray'a sahasında yenilen Fransız ekibi hâlâ puanla tanışamadı. Sport France: Galatasaray, Lille'i biraz daha derin bir krize sürükledi! The Sun: Türk devi 6 gollü nefes kesen maçı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Pulse Sports: Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına attığı klas gol sonrası özür diledi. Süper Kartallar'ın yıldızı, Galatasaray'ın Lille karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti. 'GALATASARAY KARŞISINDA DAĞILDI' Foot Mercato: Lille, Galatasaray karşısında dağıldı! Eurosport: Lille'e bir darbe daha. Victor Osimhen ve Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi. BBC Sports: Osimhen eski takımının yarasına tuz bastı!