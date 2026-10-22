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Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanında 4-2'lik skorla kazandı. Sarı-kırmızılıların galibiyeti sonrası Avrupa basınında yer alan haberler dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 22.10.2026 00:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2026 07:11
Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lille deplasmanında 4-2'lik skorla galip geldi. Galatasaray'ın zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Lille – Galatasaray maçı sonrası Avrupa'daki manşetler…

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

"ANCELOTTI KENDİNİ ÇIKMAZA SOKTU"

AS: Davide Ancelotti kendini çıkmaza soktu! İtalyan teknik direktör, Lille'in başında Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Takımı, Galatasaray'a 2-4 mağlup oldu. Lille, lig aşamasının son sıralarında yer alıyor.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Mundo Deportivo: Galatasaray, Lille karşısında nefes kesen bir maçın ardından ilk galibiyetini aldı.

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Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Entrevue: Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında 2-4'lük yenilgiyle sarsıldı ve hâlâ puanla tanışamadı.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

"G.SARAY KARŞISINDA YIKILDI"

L'Equipe: Lille, Soriba Diaoune'nin iki golüne rağmen Galatasaray karşısında yıkıldı ve Şampiyonlar Ligi'nde hâlâ puan alamadı.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Sports France: Lille, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında çarşamba akşamı Galatasaray karşısında boyun eğdi.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Foot 01: Lille, Galatasaray karşısında dağıldı! Üç maçta 0 puan.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

"EVİNDE KABUSU YAŞADI"

Morning Foot: Diaoune'nin 2 golüne rağmen Lille evinde kabusu yaşadı.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Ouest France: Lille çılgın maçta Türk ekibi karşısında dağıldı!

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Europe1: Lille için yeni bir hayal kırıklığı; Galatasaray'a sahasında yenilen Fransız ekibi hâlâ puanla tanışamadı.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Sport France: Galatasaray, Lille'i biraz daha derin bir krize sürükledi!

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

The Sun: Türk devi 6 gollü nefes kesen maçı kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Pulse Sports: Osimhen, Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına attığı klas gol sonrası özür diledi. Süper Kartallar'ın yıldızı, Galatasaray'ın Lille karşısındaki 4-2'lik galibiyetinde bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

"GALATASARAY KARŞISINDA DAĞILDI"

Foot Mercato: Lille, Galatasaray karşısında dağıldı!

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

Eurosport: Lille'e bir darbe daha. Victor Osimhen ve Galatasaray karşısında ağır bir yenilgi.

Galatasaray’ın Lille zaferi Avrupa’yı salladı! ‘Yeni bir hayal kırıklığı’

BBC Sports: Osimhen eski takımının yarasına tuz bastı!

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #LİLLE