Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanında sahaya çıktı. Kritik karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çaldı. Zorlu müsabakada VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Dennis Higler görev aldı. PENALTI KARARI Karşılaşmanın 27. dakikasında maçın hakemi Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı işaret etti. Berke Özer bu pozisyonda Victor Osimhen'e bir müdahalesi olmadığı yönünde hakeme itirazlarda bulundu. Lille oyuncularının itirazları devam ederken VAR'dan bir izleme tavsiyesi geldi. POZİSYONU İNCELEDİ, VAZGEÇTİ Karşılaşmanın hakemi VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. VAR'da yapılan izleme sonucunda hakem penaltı kararından geri döndü. Bu karar sonrası Galatasaraylı futbolcular hakeme kısa süreli itirazlarda bulundu.