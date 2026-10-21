Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Lille'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray lehine verilen penaltı kararı VAR'dan döndü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 21.10.2026 20:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 20:32
Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanında sahaya çıktı.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Kritik karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çaldı.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Zorlu müsabakada VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Dennis Higler görev aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

PENALTI KARARI

Karşılaşmanın 27. dakikasında maçın hakemi Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı işaret etti.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Berke Özer bu pozisyonda Victor Osimhen'e bir müdahalesi olmadığı yönünde hakeme itirazlarda bulundu.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Lille oyuncularının itirazları devam ederken VAR'dan bir izleme tavsiyesi geldi.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

POZİSYONU İNCELEDİ, VAZGEÇTİ

Karşılaşmanın hakemi VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

VAR'da yapılan izleme sonucunda hakem penaltı kararından geri döndü.

Galatasaray’ın penaltısı VAR’a takıldı! Hakem kararından döndü

Bu karar sonrası Galatasaraylı futbolcular hakeme kısa süreli itirazlarda bulundu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #LİLLE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #VİCTOR OSİMHEN #BERKE ÖZER