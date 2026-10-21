Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Barcelona, ile karşı karşıya geldi. Rakibini 4-2 mağlup eden ve galibiyet serisine son veren Fransız ekibi, sakatlık haberiyle sarsıldı. PSG'de maça ilk 11'de başlayan Khvicha Kvaratskhelia yaşadığı sakatlığın ardından 58. dakikada yerini Maghnes Akliouche'ye bırakmıştı. KÖTÜ HABER GELDİ PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat olacağını açıkladı. Maçta sakatlanan diğer iki isim Ousmane Dembele ve Marquinhos'un ise uyluk sakatlıkları nedeniyle önümüzdeki haftalarda tedavi göreceği belirtildi. Galatasaray, PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde 27 Ocak 2027'de kozlarını paylaşacak. Çapraz başları kopan Kvaratskhelia'nın bu maça yetişme ihtimalinin zor olduğu belirtildi. 25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Fransız ekibiyle 11 maça çıkan Gürcü oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.