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Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, Barcelona ile oynadığı maçta sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.10.2026 12:20 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 12:22
Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında sahasında Barcelona, ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Rakibini 4-2 mağlup eden ve galibiyet serisine son veren Fransız ekibi, sakatlık haberiyle sarsıldı.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

PSG'de maça ilk 11'de başlayan Khvicha Kvaratskhelia yaşadığı sakatlığın ardından 58. dakikada yerini Maghnes Akliouche'ye bırakmıştı.

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Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

KÖTÜ HABER GELDİ

PSG, Khvicha Kvaratskhelia'nın sağ diz ön çapraz bağının koptuğunu ve ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Maçta sakatlanan diğer iki isim Ousmane Dembele ve Marquinhos'un ise uyluk sakatlıkları nedeniyle önümüzdeki haftalarda tedavi göreceği belirtildi.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Galatasaray, PSG ile Şampiyonlar Ligi'nde 27 Ocak 2027'de kozlarını paylaşacak.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Çapraz başları kopan Kvaratskhelia'nın bu maça yetişme ihtimalinin zor olduğu belirtildi.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın rakibi PSG’ye şok! Yıldız futbolcunun çapraz bağları koptu

Bu sezon Fransız ekibiyle 11 maça çıkan Gürcü oyuncu, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör