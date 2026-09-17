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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'i gol yağmuruna tuttu. Rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaptı. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Katalan devi, 7 resmi maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:50
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona, İspanya La Liga'nın 6. haftasında Racing Santander ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

Spotify Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Katalan devi 7-2 kazanmayı başardı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Joao Cancelo, 25, 42 ve 67. dakikalarda Raphinha, 36. dakikada Villalibre (k.k.), 79. dakikada Gabriel Jesus ve 89. dakikada Lamine Yamal kaydetti.

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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

RAPHİNHA FIRTINASI

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, formuyla dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

30 yaşındaki futbolcu, oynadığı 7 karşılaşmada 11 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

İspanyolların bir diğer yıldızı Lamine Yamal ise 7 maçta 8 gol-4 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

Mücadeleyi 7-2 kazanan Barcelona, La Liga'da 6. haftayı da galibiyetle tamamladı ve liderliğini sürdürdü.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

LİGDE 28 GOL

Katalan devi, şu ana kadar ligde oynadığı 6 maçta rakip filelere 28 gol gönderdi.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelen İspanyol ekibi, Hollanda temsilcisini de 5-1 mağlup etmişti.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

Bu sezon toplamda 7 resmi maç oynayan Hansi Flick'in öğrencileri, 33 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör