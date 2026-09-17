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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi durdurulamıyor! 7 maçta 33 gol attılar...

İspanya La Liga'nın 6. haftasında lider Barcelona, Racing Santander'i gol yağmuruna tuttu. Rakibini 7-2 yenen Barcelona, 6'da 6 yaptı. Bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Katalan devi, 7 resmi maçta 33 kez rakip fileleri havalandırdı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:35 Güncelleme Tarihi: 17.09.2026 09:50