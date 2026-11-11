Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar devre arası için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkması durumunda en az 3 transfer hedeflediği aktarıldı. SOL STOPER TAKVİYESİ TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın savunmaya bir sol stoper takviyesi düşündüğü ifade edildi. Sarı-kırmızılıların bu bölgeye yerli veya artı 4 yabancı kontenjanına uygun bir ismi öncelik belirlediği aktarıldı. ORTA SAHA TALEBİ Galatasaray'da teknik ekibin orta sahaya da bir takviye istediği ifade edildi. Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünüldüğü vurgulandı. Orta sahada 6-8 numara oynayabilen bir futbolcunun öncelikli sırada bulunduğu belirtildi. SAĞ BEK İHTİMALİ Galatasaray'da kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılmasının da seçenekler arasında olduğu kaydedildi. Özellikle Singo'nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai'ye alternatif bir isim oluşturulabileceği belirtildi. Sarı-kırmızılılarda kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizileceği vurgulandı.