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Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Süper Lig'de milli araya lider giren Galatasaray'da ara transfer döneminde eksik bölgeleri gidermek için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılıların en az 3 takviye yapmayı planladığı iddia edildi.

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Giriş Tarihi: 11.11.2026 17:25
Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar devre arası için transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkması durumunda en az 3 transfer hedeflediği aktarıldı.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

SOL STOPER TAKVİYESİ

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın savunmaya bir sol stoper takviyesi düşündüğü ifade edildi.

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Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Sarı-kırmızılıların bu bölgeye yerli veya artı 4 yabancı kontenjanına uygun bir ismi öncelik belirlediği aktarıldı.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

ORTA SAHA TALEBİ

Galatasaray'da teknik ekibin orta sahaya da bir takviye istediği ifade edildi.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Yabancı kontenjanındaki duruma göre bu bölgeye tecrübeli ve yıldız sayılabilecek bir isim düşünüldüğü vurgulandı.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Orta sahada 6-8 numara oynayabilen bir futbolcunun öncelikli sırada bulunduğu belirtildi.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

SAĞ BEK İHTİMALİ

Galatasaray'da kadroya bir sağ bek eklemesinin yapılmasının da seçenekler arasında olduğu kaydedildi.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Özellikle Singo'nun stoper bölgesinde oynatılacak olmasından dolayı Sallai'ye alternatif bir isim oluşturulabileceği belirtildi.

Galatasaray’ın transfer planı ortaya çıktı! En az 3 takviye…

Sarı-kırmızılılarda kadrodaki ana plandan ayrılan bir futbolcu olması durumunda da ek transferler için rota çizileceği vurgulandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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