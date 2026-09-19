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Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli ara yaklaşırken, kadroya alınmadığını gören tecrübeli futbolcunun flaş bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:50
Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi kazanarak liderliğini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Dev maç öncesi Cimbom'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

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Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Ismail Jakobs'un milli takımla ilgili çarpıcı bir karar aldığı iddia edildi.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

27 yaşındaki futbolcunun, milli takıma alınmayınca kariyerine ilişkin dikkat çeken bir karar aldığı öne sürüldü.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

'MİLLİ TAKIMI BIRAKTI' İDDİASI!

Senegal'den 2stv'de yer alan habere göre, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası kadrosuna davet almayan Jakobs, milli takımı bırakma kararı aldı.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

MİLLİ TAKIM'DA NE YAPTI?

Galatasaray'ın yıldızı, Senegal Milli Takımı ile şu ana kadar toplam 33 maça çıktı.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Ismail Jakobs bu karşılaşmalarda gol atamazken, 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Başarılı sol bekin Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

G.SARAY PERFORMANSI

Galatasaray, oyuncuyu 8 milyon euro bedelle Monaco'dan kadrosuna katmıştı.

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Sarı-kırmızılı takımın formasını 68 kez terleten Jakobs, 4 asistlik katkı sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#TRABZONSPOR #GALATASARAY #TRENDYOL SÜPER LİG