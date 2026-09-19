Trend Galeri Trend Spor Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Galatasaray’ın yıldızı 27 yaşında milli takımı bıraktı! Kadroya alınmayınca tepki gösterdi...

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milli ara yaklaşırken, kadroya alınmadığını gören tecrübeli futbolcunun flaş bir karar aldığı iddia edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.09.2026 10:17 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 10:50