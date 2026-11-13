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Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: “Real Madrid takip ediyor”

Başakşehir forması giyen Özbek oyuncu Eldor Shomurodov, Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken bir transfer açıklamasında bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 13.11.2026 19:48
Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

Rusya ile Özbekistan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rusya 3-2 kazandı.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

Özbekistan'da Başakşehir forması giyen Shomurodov ve Fayzullayev maça 11'de başlarken, Rusya'da ise Galatasaraylı Batrakov forma giydi.

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Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

Karşılaşmanın ardından Shomurodov, açıklamalarda bulunurken Aleksey Batrakov için dikkat çeken ifadeler kullandı.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

"BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK"

Özbek golcü yaptığı açıklamada, "Batrakov, Türkiye'de çok konuşulan bir isim. Ligde büyük bir yıldız. Geleceği mi? Bence her şey olun elinde. Böyle oynamaya devam ederse, büyük başarılara imza atacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

"Eski dostun Jose Mourinho şu anda Real Madrid'de görev yapıyor. Belki ona Aleksey'yi tavsiye edersin?" sorusunu da cevaplayan Shomurodov, "Bence Real Madrid şimdiden onu takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

ROMA'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ve Jose Mourinho, Roma'da birlikte görev yapmışlardı.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

Özbek golcü, 2025 yılının yaz transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'e transfer oldu. 1 sene sonra İstanbul ekibi, oyuncunun bonservisini aldı. Roma'ya toplam 5.8 milyon euro ödendi.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

BATRAKOV'UN PERFORMANSI

Galatasaray bu sezon 13 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 6 gol-4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

21 yaşındaki Rus futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: Real Madrid takip ediyor

Batrakov'un Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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