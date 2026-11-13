Galatasaray’ın yıldızı için transfer açıklaması: “Real Madrid takip ediyor”

Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Aleksey Batrakov için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. Rusya ile Özbekistan, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Rusya 3-2 kazandı. Özbekistan'da Başakşehir forması giyen Shomurodov ve Fayzullayev maça 11'de başlarken, Rusya'da ise Galatasaraylı Batrakov forma giydi. Karşılaşmanın ardından Shomurodov, açıklamalarda bulunurken Aleksey Batrakov için dikkat çeken ifadeler kullandı. 'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAK' Özbek golcü yaptığı açıklamada, 'Batrakov, Türkiye'de çok konuşulan bir isim. Ligde büyük bir yıldız. Geleceği mi? Bence her şey olun elinde. Böyle oynamaya devam ederse, büyük başarılara imza atacak.' şeklinde konuştu. 'Eski dostun Jose Mourinho şu anda Real Madrid'de görev yapıyor. Belki ona Aleksey'yi tavsiye edersin?' sorusunu da cevaplayan Shomurodov, 'Bence Real Madrid şimdiden onu takip ediyor.' ifadelerini kullandı. ROMA'DA BİRLİKTE ÇALIŞTILAR Başakşehir'in golcüsü Eldor Shomurodov ve Jose Mourinho, Roma'da birlikte görev yapmışlardı. Özbek golcü, 2025 yılının yaz transfer döneminde kiralık olarak Başakşehir'e transfer oldu. 1 sene sonra İstanbul ekibi, oyuncunun bonservisini aldı. Roma'ya toplam 5.8 milyon euro ödendi. BATRAKOV'UN PERFORMANSI Galatasaray bu sezon 13 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 6 gol-4 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki Rus futbolcunun güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Batrakov'un Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.