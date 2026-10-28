Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı! Sosyal medyadan açıklama!

Galatasaray'ın yıldızı Ismail Jakobs, milli takımı bıraktığını açıkladı. İşte Jakobs'un veda açıklaması... 'MİNNETTARLIKLA AYRILIYORUM' 'Milli takıma genç bir çocuk olarak geldim, bir yetişkin olarak veda ediyorum. Unutulmaz anılarla, ömür boyu sürecek dostluklarla ve içime sonsuza dek kazınacak bir minnettarlıkla ayrılıyorum. Almanya'da büyümüş olsam da Senegal beni kollarını açarak ve büyük bir sevgiyle karşıladı. Bu ülke, taraftarlar, takım arkadaşlarım ve kültürü, çok kısa sürede kendimi evimde hissetmemi sağladı. 'BENİM İÇİN ÖZELDİ' Senegal sayesinde çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim ve sonsuza dek kalbimde saklayacağım anlar yaşadım. Senegalli bir babanın oğlu olarak yalnızca kendi hayalimi değil, babamın hayalini de gerçekleştirmek benim için çok özeldi. 'GURUR DUYUYORUM' Hazırlık maçlarında, elemelerde, Afrika Uluslar Kupası'nda ya da Dünya Kupası'nda; ülkemiz için her zaman yüzde 100'ümü verdim. Kazandığımız şampiyonluklarla, başarılarımızla ve birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Ancak her yenilgimizle de aynı derecede gurur duyuyorum. Çünkü o anlarda bile bu forma için elimden gelen her şeyi yaptım. MİLLİ TAKIMI BIRAKMA SEBEBİ Bugün artık yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Kulüp kariyerime odaklanmak, kendime ve aileme daha fazla kıymetli zaman ayırmak istiyorum. Çünkü zaman değerlidir ve bazı anlar bir daha geri gelmez. Senegal ile sahadaki yolculuğum sona eriyor ancak bu ülkeyle olan bağım hiçbir zaman kopmayacak. Senegal bana çok şey kattı. Gelecekte, futbol sahalarının dışında da olsa, bana verdiklerinin bir kısmını bu ülkeye geri verebilmeyi umuyorum. 'SONSUZA DEK MİNNETTAR KALACAĞIM' Senegal, bana hayallerimi yaşama fırsatı verdin. Bunun için sana sonsuza dek minnettar kalacağım. Her şey için teşekkürler. Daima Senegal!'