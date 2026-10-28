Galatasaray’ın yıldızı milli takımı bıraktı! Sosyal medyadan açıklama!

"GURUR DUYUYORUM"

Hazırlık maçlarında, elemelerde, Afrika Uluslar Kupası'nda ya da Dünya Kupası'nda; ülkemiz için her zaman yüzde 100'ümü verdim. Kazandığımız şampiyonluklarla, başarılarımızla ve birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum. Ancak her yenilgimizle de aynı derecede gurur duyuyorum. Çünkü o anlarda bile bu forma için elimden gelen her şeyi yaptım.