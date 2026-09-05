Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri: "Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor"

LEVENT TÜZEMEN: Korkma Okan Buruk!

Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür… Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok. Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorun da değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır.