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Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri: "Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor"

Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, Başakşehir FK'yi 3-2 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayı ve hakem Kadir Sağlam'ı değerlendirdi. Yazarlar, sarı-kırmızılı takımın oyuncusu Leroy Sane'yi de eleştirdi. İşte o sözler...

SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2026 00:25 Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 07:02
Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı İstanbul Başakşehir FK'yi 3-2 yendi.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri; 17.dakikada Victor Osimhen, 72.dakikada Lucas Torreira ve 90+1.dakikada Gabriel Sara kaydetti.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

Bu sonucun ardından puanını 10'a yükselten Cimbom, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde hata yapmadı.

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Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

SABAH Spor'un usta kalemleri, Başakşehir FK – Galatasaray mücadelesini mercek altına aldı. İşte o ifadeler…

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

BÜLENT TİMURLENK: Umarım Osimhen Lizbon'da oynar

Transfer sezonunun sona ermesi 'Kapıyı kapatın, ders başlıyor' demek. Gireni-çıkanı belli olmayan sınıfta kim ne öğrenebilir ki? Hafif sakatlığı yüzünden üstelik de sezona iyi girememişken Barış Alper'in kulübede başladığı maçta Sane'yi sol kanada yerleştiren Okan Buruk, Batrakov'a da 1.dakikadan itibaren şans tanıyıp ön alan baskısıyla start verdi yine maça.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"TARTIŞMALI PENALTI..."

Başakşehir'in oyun kurarken birinci bölgesinde hata yapmaya açık bir takım olduğu bilinen bir gerçekti. Osimhen ile cezalandırdılar. Benzer bir hatayı Davinson yapınca Başakşehir bence tartışmalı penaltıyla beraberliği buldu.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"BATRAKOV'UN NEDEN ÇIKTIĞINI ANLAYAMADIM"

Osimhen'in sakatlanmış olması hem oyunun rengini değiştirdi. Hem Sporting deplasmanı öncesinde soru işareti bıraktı. Leroy Sane, futbol oynamaktan keyif almıyor ruh haliyle sahadayken Yunus'un, Batrakov'un, Torreira'nın tam tersine yeri geldiğinde topu yediklerini söylemek lazım. Doğrusu Batrakov'un neden çıktığını anlamadım. Sezon başından beri kornerden yenen gollere bir yenisi daha eklendi Galatasaray için.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"SARA TAKIMI GALİBİYETE TAŞIDI"

4 maçın 3'ünde kalesinde iki gol görmek büyük eksi. Torreira'nın golünde nefis asist yapan Sara, frikikle ilk yarıda çok kaçırıp kendisi maçı zora sokan takımını galibiyete taşıdı. Okan Buruk, geride kalan dört yılda 8 Başakşehir maçını da kazanmıştı, seriyi devam ettirdi.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"LEAO'NUN ŞİMŞEK GİBİ ÇAKTIĞI..."

Rafael Leao'nun oyuna girdikten sonra şimşek gibi çaktığı 3-4 pozisyon var. Barış Alper ise açıklanamaz bir dibe vurmuşluk içinde. Çarşamba, Lizbon'da çok zor bir gece bekliyor. Umarım Osimhen sahada olur….

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

LEVENT TÜZEMEN: Korkma Okan Buruk!

Korkaklar her gün ölür, cesaretliler ise bir kez ölür… Okan hocam, bu sezon senin yılın olacak. Dersine dört yıllık şampiyonluktan çok daha fazla çalışmalısın. Çünkü bu ülkede beş yıl üst üste şampiyon olmuş yerli ya da yabancı hoca yok. Bu fırsatı iyi kullan ve kararlarında cesur ol, korkak olma. Hiç kimseye yaranmak zorun da değilsin. Konu Galatasaray ise gerisi teferruattır.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"LİDERİN KAYBETMİŞ BİR TAKIM..."

Osimhen'in, Galatasaray'ın kalbi ve lideri olduğu Başakşehir maçında net anlaşıldı. Osimhen'li Galatasaray rakip kalede cirit atarken, Osimhen'siz Galatasaray liderini kaybetmiş bir takım haline dönüştü.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"SÜREKLİ UYARAN KİŞİYDİ"

Osimhen çıkıncaya kadar ikisi kaleci Deniz'in kurtardığı, 1'i gol olan toplam 4 şut attı. Ayrıca Osimhen, Galatasaraylı oyuncuların dikkati ve iyi oynaması konusun da sürekli uyaran kişiydi. Osimhen'siz Galatasaray'ı ayakta tutmaya çalışan ise yaptığı müthiş kurtarışlar ile Uğurcan olmaya çalıştı ama iki gole engel olamadı.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"FORMAYI HAK ETMİYOR"

Leroy Sane'nin varlığının bile olmadığını Okan hoca görmesi ne rağmen oyunda tutması hataydı. Sane vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor.

Galatasaray’ın yıldızına sert eleştiri: Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor

"PENALTI, PENALTI DEĞİLDİ"

Hakem Kadir Sağlam ve VAR'da görev yapan hakemler, maçın berabere bitmesi için her türlü oyunu yaptılar. Penaltı, penaltı değildi. 5 dakika incelediler, ofsayt pozisyonunu uydurdular ama Allah'ın adaleti her zaman yerini bulur. Sara'nın frikikten attığı gol adaletin belgesiydi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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