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Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri: 'Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor'
Galatasaray'ın yıldızına sert eleştiri: "Vurdumduymaz haliyle formayı hak etmiyor"
Süper Lig'in 4.haftasında Galatasaray, Başakşehir FK'yi 3-2 mağlup etti. SABAH Spor'un usta yazarları Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen karşılaşmayı ve hakem Kadir Sağlam'ı değerlendirdi. Yazarlar, sarı-kırmızılı takımın oyuncusu Leroy Sane'yi de eleştirdi. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 05.09.2026 00:25
Güncelleme Tarihi: 05.09.2026 07:02