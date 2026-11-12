Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! “Tüm parayı Osimhen’e harcayın”

Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Çocuk şu anda tamamen kafası karışmış durumda."