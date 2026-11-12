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Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! “Tüm parayı Osimhen’e harcayın”

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi. Nijeryalı yıldız, dünya devine önerildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:35
Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

STUTTGART MAÇINDA SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sakatlandı.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Amedspor maçı öncesi ameliyat olan oyuncu bir süre sahalardan uzak kalacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

TRANSFER AÇIKLAMASI

Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenen Osimhen için transfer açıklamaları da gelmeye devam ediyor.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir transfer açıklaması yaptı.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

JUVENTUS'A ÖNERDİ

Penta, Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada Juventus'un Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Nicola Penta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Juve'nin gerçek hedefinin Ocak ayında bir santrafor olduğu açık.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Ben Ocak ayında tüm parayı belki de Juve'ye gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Bugün Juve gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa, belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Çocuk şu anda tamamen kafası karışmış durumda."

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılında tamamlanacak.

Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! Tüm parayı Osimhen’e harcayın

Sarı-kırmızılı takımın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu bu sezon 11 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#GALATASARAY #VİCTOR OSİMHEN