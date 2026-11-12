Galatasaray’ın yıldızını dünya devine önerdi! “Tüm parayı Osimhen’e harcayın”

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için dikkat çeken bir transfer gelişmesi yaşandı. STUTTGART MAÇINDA SAKATLANDI Sarı-kırmızılı takımın Nijeryalı yıldızı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında sakatlandı. Amedspor maçı öncesi ameliyat olan oyuncu bir süre sahalardan uzak kalacak. TRANSFER AÇIKLAMASI Beşiktaş derbisine yetişmesi beklenen Osimhen için transfer açıklamaları da gelmeye devam ediyor. Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor danışmanı Nicola Penta, Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir transfer açıklaması yaptı. JUVENTUS'A ÖNERDİ Penta, Tuttomercatoweb'e yaptığı açıklamada Juventus'un Victor Osimhen'i kadrosuna katması gerektiğini söyledi. Nicola Penta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Juve'nin gerçek hedefinin Ocak ayında bir santrafor olduğu açık. Ben Ocak ayında tüm parayı belki de Juve'ye gerçekten en yakın tek oyuncu olan Osimhen'e harcardım. Belki 30-40 milyon euro peşin artı taksitleri içeren bir teklif yapılabilir. Bugün Juve gibi bir takım, eski seviyesine dönmek istiyorsa, belirli oyuncuları almalı veya gördüğümüz sonuçları veren diğer oyuncularla ilerlemeli. Kolo Muani'yi Osimhen tipi bir oyuncuymuş gibi sürekli denediler ama o öyle değil. Onu destekleyen biri vardı, o da Spalletti'ydi, kendini göstermeliydi. Bu adam gol atmıyor çünkü bu onun görevi değil. Çocuk şu anda tamamen kafası karışmış durumda.' 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösteriliyor. Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılında tamamlanacak. Sarı-kırmızılı takımın 75 milyon euroya kadrosuna kattığı oyuncu bu sezon 11 maçta 10 gol, 3 asist yaptı.