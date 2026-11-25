Ancak her fedakârlığın bir bedeli var. İlk yarı bittiğinde iki takımın kaleye 4 şut girişimi ve isabetli şutları yokken Galatasaray taraftarı için bu hücum istatistikleri hiç alışık oldukları rakamlar değildi. Lemina ve Torreira orta sahayı mükemmel tuttular. Yunus kanadında hem hücumda hem savunmada mükemmel mücadele etti.