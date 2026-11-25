Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, İstanbul'da Aston Villa'yı devirdi. Cimbom'un zaferini SABAH Spor yazarları mercek altına aldı. Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Bülent Timurlenk, Galatasaray'ın galibiyetini masaya yatırdı. İşte Galatasaray – Aston Villa maçı sonrası yapılan değerlendirmeler... LEVENT TÜZEMEN: EMERY'Yİ MAT ETTİ G.Saray bu sezon Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Okan Buruk, satranca benzeyen maçta ayağa pas organizasyonunun mimarı Emery'yi şah mat etti. G.Saraylı oyuncular müthiş savaştılar, hep kazanma coşkusu ile oynadılar. Birbirlerine müthiş yardım ettiler. RAMS Park'taki seyirci de destek ateşini yakınca sahada şahlanan bir G.Saray izledik. Okan Buruk'un şah matında en önemli silahı Deniz Gül oldu. Benim de eleştirdiğim Deniz, burnunun kırılması pahasına attığı kafa golü ile G.Saray'a maçı kazandırırken büyük alkış aldı. Okan hocanın, Eren'i Jakobs'un önüne koyması, Sane'yi maç boyu dahi düşünmemesi çok doğru bir hamleydi. Kanatları iyi kullanan Aston Villa'ya akıllarda kalacak pozisyon bile verilmedi. Sanchez-Singo-Abdülkerim ve Jakobs çok büyük oynadılar. Torreira yine savaşçı kimliği ile ön plana çıktı, Yunus kanatlardan G.Saray'ı hücuma taşırken bir ressam gibi rakiplerine çalımlar attı. UEFA artık G.Saray maçlarına Alman hakemlerini göndermesin. Resmen Alman hakemler, Türk ve G.Saray düşmanlığı yapıyor. Lizbon deplasmanında Batrakov'un karnına tekme atan Sportingli Altimira için VAR'da Alman Dingert'in devreye girmemesi skandaldı. Deniz'in gol sırasında burnuna atılan tekme net kırmızıydı. Alman Siebert ihraç kararı vermedi, VAR'daki Alman Sören Storks görmemezlikten geldi. G.Saray sadece A.Villa'yı devirmedi, Alman hakemi de yendi. Okan Buruk'u kurduğu ilk 11'den sonra yaptığı doğru değişikliklerden dolayı kutluyorum. BÜLENT TİMURLENK: OKAN BURUK'UN USTALIK DÖNEMİ ESERİ Çay kaşığıyla çorba içsek, tatlı çatalıyla ana yemeği yesek karnımız doyar mı? Doyar elbette ama biraz zaman alır. Sofrada her şeyin bir görevi var, futbol sahasında da. Mesela Osimhen bıçaksa Barış Alper çatal. Ama son hamlesi çok iyi. Ya da Eren sol ön için tatlı kaşığı. Bu, böyle bir ortamda futbol olarak lezzeti aramak yerine zemin de böyleyken amaç karın doyurmaktı. 4.5 yıllık geçmişinde Okan Buruk'un Galatasaray'ı çok az sayıda maçı rakibe göre planlamıştır. Geçiş hücumlarından, bireysel hatalarından Fenerbahçe'ye 6 gol atmış Aston Villa'yı dar alana hapsetme fikri başarılı oldu. Ancak her fedakârlığın bir bedeli var. İlk yarı bittiğinde iki takımın kaleye 4 şut girişimi ve isabetli şutları yokken Galatasaray taraftarı için bu hücum istatistikleri hiç alışık oldukları rakamlar değildi. Lemina ve Torreira orta sahayı mükemmel tuttular. Yunus kanadında hem hücumda hem savunmada mükemmel mücadele etti. Okan Buruk belli ki önceden planlamıştı. 1 saat geride kalırken Barış Alper Yılmaz'ı kanada, Deniz Gül'ü en uca oyuna aldı. Ve vitesi artırdı sarı-kırmızılı takım. Golü bulacak kadar rakibi hataya zorladılar ve de buldular. 9 puanı olan Unai Emery, 1 puan için el sıkışırdı. Takımının sahada verdiği görüntü de bunu ispatlıyordu. 3 maçta 9 puan, Stuttgart'tan sonra Aston Villa'yı da devirirken kalesinde gol görmeyen bir Galatasaray. Okan Buruk'un ustalık eseri olarak kayıtlara geçsin. MUSTAFA ÇULCU: KORKAK HAKEM! Galatasaray, hakem Daniel Siebert'i de yendi. 77'de Deniz kafa ile golü attı ama Jackson da tekmeyi Deniz'in yüzüne patlattı. Tartışmasız direkt kırmızı kart olmalıydı. Üstelik Jackson'ın önceden de sarısı var. Yani her halükârda kırmızı kart kaçınılmaz. Ama eyyamcı Siebert vermedi. Sen, Şampiyonlar Ligi finali yönetmişsin bize ne! Bu maçı adam gibi yönet senden beklenen bu, korkak! Nedir Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde UEFA hakemlerinden çektiği?