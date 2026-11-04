Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmıştı. Rus on numara, Galatasaray'a transferiyle birlikte dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Aleksey Batrakov'un performansı sosyal medya hesaplarına olan ilgiyi artırdı. TAKİPÇİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un Instagram hesabındaki takipçi sayısında dikkat çeken bir artış meydana geldi. Rus on numaranın, sarı-kırmızılılara transfer sürecinde takipçi sayısı 94 bin 400 civarındaydı. Aleksey Batrakov'un güncel takipçi sayısı ise 1 milyona yükseldi. 10 KATTAN FAZLA BÜYÜME Aleksey Batrakov'un Instagram takipçisi sayısı böylece yaklaşık 906 bin kişilik artış gösterdi. Rus on numaranın, toplam takipçi sayısı ise 10 kattan fazla bir büyüme yaşadı. G.SARAY'DA HARİKA BAŞLADI Aleksey Batrakov, Galatasaray'da şu ana kadar 12 müsabakada forma giydi. Rus on numara, bu süreçte 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.