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Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Galatasaray'ın Rus on numarası Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılılarda gösterdiği performansla ön plana çıktı. Genç oyuncunun bu performansı sosyal medyaya da yansıdı.

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Giriş Tarihi: 04.11.2026 17:30
Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Galatasaray, sezon başında Lokomotiv Moskova'dan Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmıştı.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Rus on numara, Galatasaray'a transferiyle birlikte dikkat çeken bir yükselişe imza attı.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Aleksey Batrakov'un performansı sosyal medya hesaplarına olan ilgiyi artırdı.

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Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

TAKİPÇİ SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Galatasaray'da Aleksey Batrakov'un Instagram hesabındaki takipçi sayısında dikkat çeken bir artış meydana geldi.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Rus on numaranın, sarı-kırmızılılara transfer sürecinde takipçi sayısı 94 bin 400 civarındaydı.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Aleksey Batrakov'un güncel takipçi sayısı ise 1 milyona yükseldi.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

10 KATTAN FAZLA BÜYÜME

Aleksey Batrakov'un Instagram takipçisi sayısı böylece yaklaşık 906 bin kişilik artış gösterdi.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Rus on numaranın, toplam takipçi sayısı ise 10 kattan fazla bir büyüme yaşadı.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

G.SARAY'DA HARİKA BAŞLADI

Aleksey Batrakov, Galatasaray'da şu ana kadar 12 müsabakada forma giydi.

Galatasaraylı Aleksey Batrakov sosyal medyayı salladı! Tam 10 katı…

Rus on numara, bu süreçte 5 kez rakip fileleri havalandırdı ve takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #ALEKSEY BATRAKOV