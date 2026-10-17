Trend Galeri Trend Spor Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galip çıkarak Barcelona mağlubiyetini unutturmaya çalışacak. Peki, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…

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Giriş Tarihi: 17.10.2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 07:02
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8.hafta karşılaşmasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Uruguaylı Lucas Torreira ve Fransız Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı oynayamayacak. Ayrıca sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Singo'nun da oynaması beklenmiyor.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

İki ekip arasında Süper Lig'de yapılan son 5 müsabakayı sarı-kırmızılılar 3 puanla kapattı.2019-2020 sezonunun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde yapılan maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

Söz konusu müsabakanın ardından rekabette son 5 maçı da Galatasaray galip tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 16 gol atarken kalesinde sadece 3 gol gördü.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

101. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 100 maçta sarı-kırmızılılar 57, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı. Lig maçlarında Galatasaray'ın 177 golüne, Gençlerbirliği 104 golle yanıt verdi.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

BARCELONA MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için sahaya çıkacak.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

MUHTEMEL 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: İrfan Can, Muhammet, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Diabate, Abdurrahim, Tongya, Gouvela, Mendes.

Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

GALATASARAY: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Sara, Sane, Batrakov, Leao, Osimhen.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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