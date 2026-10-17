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Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...
Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk'un 11'i...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, zorlu deplasmandan galip çıkarak Barcelona mağlubiyetini unutturmaya çalışacak. Peki, Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler…
Giriş Tarihi: 17.10.2026 00:00
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 07:02