Gençlerbirliği-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Okan Buruk’un 11’i...

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.