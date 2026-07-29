Trend Galeri Trend Spor Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Gornik Zabrze deplasmanında sahaya çıkacak. Heyecan dolu maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak konusu… İsmail Kartal'ın dev mücadele öncesi ilk 11 kararı belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.07.2026 23:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:14