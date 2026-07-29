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Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Gornik Zabrze deplasmanında sahaya çıkacak. Heyecan dolu maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak konusu… İsmail Kartal'ın dev mücadele öncesi ilk 11 kararı belli oldu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 28.07.2026 23:49 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 07:14
Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın rövanşına Polonya'da çıkacak.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

ZABRZE ARENA'DA OYNANACAK

Gornik Zabrze – Fenerbahçe karşılaşması saat 21.00'de başlayacak ve Zabrze Arena'da oynanacak.

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Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

Heyecan dolu müsabakada Belçikalı hakem Lothar D'hondt düdük çalacak. Karşılaşmada yardımcı hakemlikleri Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Gornik Zabrze ile Fenerbahçe arasındaki maçta VAR'da Jan Boterberg, AVAR'da Simon Bourdeaud'hui görev alacak.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

S SPORT PLUS'TAN YAYINLANACAK

Gornik Zabrze – Fenerbahçe karşılaşması S Sport Plus'tan yayınlanacak.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

F.BAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Kadıköy'deki karşılaşmayı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, bugün Polonya'da hangi skorla olursa olsun kazanır veya berabere kalırsa 3. eleme turuna yükselecek.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

1 farklı yenilgi halinde müsabaka uzatmalara gidecek. 2 ve daha fazla farklı mağlubiyette ise Kanarya elenecek ve yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

F.BAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze deplasmanındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Fred, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

GORNIK'İN MUHTEMEL 11'İ

Gornik Zabrze'nin Fenerbahçe maçında sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11 şu şekilde:

Schulze, Sacek, Janicki, Sanchez, Janza, Sadilek, Dietz, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop.

Gornik Zabrze – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İsmail Kartal’dan ilk 11 kararı

MUHTEMEL RAKİP STURM GRAZ

Fenerbahçe, Gornik Zabrze'yi elemesi durumunda Sturm Graz ile eşleşecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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