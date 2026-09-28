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Görülmemiş olay! Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan Antigua & Barbuda - Anguilla maçında oyuna sonradan dahil olan Aedan Scipio, ayaklarına kadar uzanan saçlarını çeken iki rakibine kırmızı kart aldırdı.

Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 10:22