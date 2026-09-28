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Görülmemiş olay! Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

CONCACAF Uluslar Ligi'nde oynanan Antigua & Barbuda - Anguilla maçında oyuna sonradan dahil olan Aedan Scipio, ayaklarına kadar uzanan saçlarını çeken iki rakibine kırmızı kart aldırdı.

İHA
Giriş Tarihi: 28.09.2026 10:16 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 10:22
Görülmemiş olay! Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı
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CONCACAF Uluslar Ligi'nde Antigua & Barbuda ile Anguilla takımların karşı karşıya geldi.

Görülmemiş olay! Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

Antigua & Barbuda, mücadeleyi 5-0'lık skorla kazandı. Ancak söz konusu müsabakada skordan çok yaşanan kırmızı kart pozisyonları dikkat çekti.

Görülmemiş olay! Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

Mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil olan Aedan Scipio ayaklarına kadar uzanan saçları sayesine rakiplerine 2 kırmızı kart aldırdı.

Görülmemiş olay! Uzun saçlarıyla rakibine 2 kırmızı kart aldırdı

Scipio'nun saçını çelen Keon Greene 72. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, 90+3. dakikada da Shalon Knight yine aynı sebepten dolayı kırmızı kartla cezalandırıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör