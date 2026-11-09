Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! “Herkes sakin kalsın”

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Como ile karşı karşıya geldi. İtalyan devi mücadeleyi Esposito ve Thuram'ın golleriyle 2-0 kazandı. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Maçta 80 dakika süre alan Hakan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha oyuncusu, DAZN'a yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu. GELECEĞİ İÇİN KONUŞTU Hakan Çalhanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın.' 32 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Inter formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Hakan, 4 kez ağları havalandırmayı başardı. Milli futbolcu, 2021 yılında Milan'dan bonservisiyle ezeli rakip Inter'e transfer olmuştu. SÖZLEŞMESİ BİTİYOR Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Tecrübeli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.