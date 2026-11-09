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Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! “Herkes sakin kalsın”

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Hakan Çalhanoğlu, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 09.11.2026 17:33
Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter sahasında Como ile karşı karşıya geldi. İtalyan devi mücadeleyi Esposito ve Thuram'ın golleriyle 2-0 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Maçta 80 dakika süre alan Hakan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

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Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Tecrübeli orta saha oyuncusu, DAZN'a yaptığı açıklamada geleceği hakkında konuştu.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

GELECEĞİ İÇİN KONUŞTU

Hakan Çalhanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın."

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

32 yaşındaki futbolcu, yaz transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Inter formasıyla bu sezon 13 maça çıkan Hakan, 4 kez ağları havalandırmayı başardı.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Milli futbolcu, 2021 yılında Milan'dan bonservisiyle ezeli rakip Inter'e transfer olmuştu.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile olan mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek.

Hakan Çalhanoğlu’ndan transfer açıklaması! Herkes sakin kalsın

Tecrübeli orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör