Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

"GREENWOOD İLE ANLAŞTIM"

Safi, yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir" dedi.