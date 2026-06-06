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Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Mason Greenwood'un bonservis bedelini belirledi. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 06.06.2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 22:08
Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

Fenerbahçe Kulübü'nde artık gözler yarın gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni başkan olabilmek adına kongre üyelerinden oy bekleyecek.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

Her iki aday da seçime kadar transfer hamlelerini yaparken, isim açıklayan tek taraf Hakan Safi cephesi oldu.

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Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

Başkan adayı Safi, geçtiğimiz gün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyelerine, Mason Greenwood ile anlaştığını açıklamıştı.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

"GREENWOOD İLE ANLAŞTIM"

Safi, yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir" dedi.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

MARSILYA'DAN BONSERVİS TALEBİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını açıkladığı Mason Greenwood'un bonservisi de belli oldu.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

50+5 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, 24 yaşındaki yıldızın transferi için 50 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus talep ediyor.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

ROMA DA DEVREDE

Öte yandan haberde Mason Greenwood ile İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

KARİYERİ

Yıldız futbolcu kariyerinde; Manchester United, Getafe ve son olarak Marsilya takımında forma giydi.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

45 MAÇTA OYNADI

Mason Greenwood, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 45 karşılaşmada görev aldı.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

PERFORMANSI

3,577 dakika süre bulan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 26 kez sarsarken, 11 de asist katkısı üretti.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

SÖZLEŞME DURUMU

İngiliz oyuncunun Fransız ekibi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

GÜNCEL DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HAKAN SAFİ #MARSİLYA #FENERBAHÇE #AZİZ YILDIRIM