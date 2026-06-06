Hakan Safi transferi açıklamıştı! Marsilya’dan Mason Greenwood kararı...

Fenerbahçe Kulübü'nde artık gözler yarın gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimlerine çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilerde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni başkan olabilmek adına kongre üyelerinden oy bekleyecek. Her iki aday da seçime kadar transfer hamlelerini yaparken, isim açıklayan tek taraf Hakan Safi cephesi oldu. Başkan adayı Safi, geçtiğimiz gün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde kongre üyelerine, Mason Greenwood ile anlaştığını açıklamıştı. 'GREENWOOD İLE ANLAŞTIM' Safi, yaptığı açıklamada, 'Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşma yaptık. Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendisini kanıtladı. Kariyerinin en değerli ve verimli yıllarında Fenerbahçe'mize gelmeyi kabul etmiştir' dedi. MARSILYA'DAN BONSERVİS TALEBİ Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını açıkladığı Mason Greenwood'un bonservisi de belli oldu. 50+5 MİLYON EURO Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, 24 yaşındaki yıldızın transferi için 50 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro bonus talep ediyor. ROMA DA DEVREDE Öte yandan haberde Mason Greenwood ile İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın da ilgilendiği aktarıldı. KARİYERİ Yıldız futbolcu kariyerinde; Manchester United, Getafe ve son olarak Marsilya takımında forma giydi. 45 MAÇTA OYNADI Mason Greenwood, geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 45 karşılaşmada görev aldı. PERFORMANSI 3,577 dakika süre bulan 24 yaşındaki yıldız futbolcu, bu zaman zarfında rakip fileleri tam 26 kez sarsarken, 11 de asist katkısı üretti. SÖZLEŞME DURUMU İngiliz oyuncunun Fransız ekibi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. GÜNCEL DEĞERİ Transfermarkt verilerine göre Mason Greenwood'un güncel piyasa değeri ise 55 milyon Euro olarak gösteriliyor.