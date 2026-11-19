Türk futbolcuların aslen nereli olduğunu hiç merak ettiniz mi? İşte Türk oyuncuların memleketleri… Hakan Çalhanoğlu | Bayburt Umut Nayir | Kayseri Yusuf Yazıcı | Trabzon Ozan Tufan | Bursa Salih Uçan | Muğla Mert Günok | Karabük Deniz Gül | Adana İsmail Yüksek | Bursa Aral Şimşir | Sivas Berke Özer | İzmir Barış Alper Yılmaz | Rize Orkun Kökçü | Afyonkarahisar Oğuz Aydın | Elazığ Zeki Çelik | Muş Eren Elmalı | Sivas Ozan Kabak | Mardin Uğurcan Çakır | Trabzon Salih Özcan | Malatya Metehan Mimaroğlu | Rize Bartuğ Elmaz | Tekirdağ Serhat Öztaşdelen | İzmir Abdülkerim Bardakcı | Konya Can Uzun | Rize Ahmetcan Kaplan | Trabzon Ersin Destanoğlu | Giresun İlhan Fakılı | Yozgat Merih Demiral | Artvin Kaan Ayhan | Iğdır Okan Kocuk | Bursa Melih Kabasakal | Sinop Mert Müldür | Bingöl Kenan Yıldız | Afyonkarahisar İrfan Can Kahveci | Çorum İrfan Can Eğribayat | Adana Kerem Aktürkoğlu | Rize Çağlar Söyüncü | İzmir Arda Güler | Bolu Samet Akaydin | Trabzon Altay Bayındır | Bursa Yunus Akgün | Samsun Mustafa Eskihellaç | Trabzon Enes Ünal | Bursa Ferdi Kadıoğlu | Trabzon Cengiz Ünder | Balıkesir Mert Hakan Yandaş | Bursa Emirhan Topçu | Rize Taylan Antalyalı | Muğla