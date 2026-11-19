Trend Galeri Trend Spor Hangi Türk futbolcu aslen nereli? İşte isim isim memleket listesi

Hangi Türk futbolcu aslen nereli? İşte isim isim memleket listesi

Türk futbolcuların memleketlerini bu içerikte derledik. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu gibi Avrupa'da boy gösteren yıldızların memleketleri belli oldu.

Giriş Tarihi: 19.11.2026 17:05