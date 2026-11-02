İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"SAHAYA YANSIRSA HER ŞEY DEĞİŞİR"

Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişir