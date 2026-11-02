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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Sahaya yansırsa her şey değişir'
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Sahaya yansırsa her şey değişir'
Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, bahis operasyonu hakkında da çarpıcı ifadeler kullanırken, yayın ihalesine de değindi. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 02.11.2026 21:24
Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 21:38