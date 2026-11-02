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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! 'Sahaya yansırsa her şey değişir'

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, bahis operasyonu hakkında da çarpıcı ifadeler kullanırken, yayın ihalesine de değindi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi: 02.11.2026 21:24 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 21:38
İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Spor'da 'Gündem Özel' programının konuğu oldu. Hacıosmanoğlu, akıllardaki tüm soruları canlı yayında yanıtladı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile sözlerine başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Çok aday arasından seçip Milli Takım'ın başına getirdiğimiz bir arkadaşımız değil Sergen Yalçın. Vincenzo Montella çok eleştiri aldı ama çok başarılı işler yaptı. Kendisi de birkaç kez "Her türlü kararınıza saygı duyarım" dedi. Yabancı biri olacaksa, çok iyi biri olmalıydı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

Arada zaman yok. Çok alternatifler arasından seçmedik. Basın toplantısında espri yaptım, insanlar yanlış aldı. Beşiktaş'ın dar kadrosu ile 3 kupa aldığını söyleyebilirdim. Hırslı olduğunu biliyorum. O da büyük memnuniyet duydu ve onun sorumluluğunu taşıyor. Cenabı Allah yardımcısı olsun. Daha da çok çalışacak, inşallah başarılı olsun." dedi.

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İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

KENAN YILDIZ AÇIKLAMASI

Hacıosmanoğu, "Spekülasyonlar oluyor, öyle bir şey olması (telefon açmama) mümkün değil. Kenan Yıldız sakat ama "Milli Takım'a Kasım'da gelmek istiyorum" dedi." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN TÜM AÇIKLAMALARI

"HERKES BİRBİRİNE SARILACAK"

TV'de yorum yapmış olabilir ama Sergen Yalçın, hepsinin abisi. Geçmişi ve kariyeri ortada. Herkes birbirine sarılacak. Burası Milli Takım, çatışma bile olsa kişiler arasında, herkes işini hizmetini yapacak. Malzemeci bile olarak Milli Takım'a hizmet etmek şereftir.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"SERGEN YALÇIN'I ARADIK VE GELDİ"

Uzun yıllar TFF irade ile yönetilmedi. Siz de yine aynı gözle bakmaya çalışıyorsunuz. Kimse, Milli Takım için birini önermedi. Yorum dinlemeden, kendi irademizle karar aldık. Aklıma geleni arkadaşlarla paylaştım, Sergen Yalçın da atladı geldi ve şeref duydu. Zeka var, çok çalışıp başarıya ulaşacak.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"TFF TARİHİNDE YOK"

TFF tarihinde, UEFA Başkanı ile bu derece samimi ve dostluk ilişkisi olan birini bulamazsınız. Sağ olsun başkanın talimatı var, 'Türkiye'den talep geldiğinde yazışmalar arkadan gelsin, gerekeni önden yapın' diye..

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

ÇİPLİ TOP TEKNOLOJİSİ

Çipli top teknolojisi ikinci yarıya büyük ihtimalle yetişecek. Toplar hazır, altyapısı üzerine çalışmalar devam ediyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

ANTHONY TAYLOR SÖZLERİ

Anthony Taylor buraya geldi, en az 15 bin hakem yetiştirmeden gitmeyi düşünmüyor. Bunlar ilişkilerle oluyor. İnsanlar neden altında bir şey arıyor, anlamıyorum. Taylor'ın "Büyük camiaların baskısı nedeniyle hakemler sahada gitmeleri gereken yere gitmiyorlar, tembellik yapıyorlar. Bir iki adım daha atmaları gereken yerde bunu yapmıyorlar" diye raporu var. VAR'dan bakılmasını bekliyorlar. İngiltere bunları aştı, maçtan önce ve sonra konuşanlara cezalar getirdi, 10 yıl önce bitirdiler bu kavgayı. Taylor böyle anlatıyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"3 HAFTADIR DAHA AZ HATA OLUYOR"

Ligde hakem hataları azaldı. 3 haftadır daha az hakem hatası oluyor. Herkes bu işin düzelmesini istiyor. Genç jenerasyon hakemlere destek olmamız gerekiyor. Anthony Taylor ve TFF bunu tek başına yapamaz. Futbol ailesiyle birlikte hepimizin istemesi ve destek olması gerekiyor. Art niyet yoksa, öz güvenleri artacak. Hep beraber yapmalıyız. Marka değerini de düşünmemiz lazım.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

BAHİS SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

Ankara Belediyespor maçından sonra olanları kontrol ettik ve hayal kırıklığına uğradık. Çoğu insan "Bu legal bahis ve suç olduğunu bilmiyorduk" diyor. Futbol ailesinde olanlar bahis oynayamaz! Talimatlara göre sevkler yapıldı. Kurallar bağımsız ve kendileri karar veriyorlar. 1 ile 100 maç arasında bahis oynayanlara 3 ay ceza vardı ama indirimle 45 gün oldu. Sonra yöneticilere sıra geldi. Süper Lig ve 1. Lig'i önce sevk ettik. 448 kişiyi sevk ettik, bunlardan 147'sine 45 gün ceza verildi. 301 kişiye ceza verilmedi. 100 bin maça bahis oynayana 45 gün ceza, herkesi rahatsız eder.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"RAKİBİNE BAHİS OYNAMIŞ"

301 kişinin içinde bir kişi kendi takımı 1-0 öndeyken, rakip takım kazanır bahsi almış. 2024-2025'te oynamış, 4 bin TL basıp, 16 bin TL almış. Süper Lig takımında yönetici olarak yapmış bunu. Ceza almamış ama bunları ayırdık. Süper Lig'den bu. Etik Kurulu'na sevk edeceğiz. Ceza almayacak manası taşımıyor.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"SAHAYA YANSIRSA HER ŞEY DEĞİŞİR"

Etik Kurulu buna bakacak. Legale bakıyoruz ama illegale de bakacağız. Kendi takımı önde olan yönetici, rakip kazanır diye oynuyorsa... Bu Başsavcılık tarafının görevi, onlar çıkartıyorlar. Kendi takımının aleyhine oynayanlar Etik Kurulu'na sevk edilecek. Sonuçlara bakılacak, müdahale var mı? Altı doldurulursa, başka boyuta gider. Kendi takımının aleyhine oynayan 1 kişi değil. Süper Lig'de bazı takımlarda var. Sahaya yansıdığı tespit edilirse şampiyonluk da değişir.

İbrahim Hacıosmanoğlu: Şampiyonluklar bile değişir

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

Yayın ihalesi için Kulüpler Birliği'nin talepleri oldu. Salı veya Çarşamba, şartnameyi çıkaracağız. İhale günü 30 Kasım. Rakam olarak beklentimiz 400 Milyon Dolar civarında... Onun üstü de olursa olabilir. Açık ihale olacak, yüksek teklif veren kazanacak. İhaleyi alan, kaçak yayın konusu halletmek zorunda. Çözmek isteyen çözer. Yeter ki niyetin çözmek olsun. Yayın kesme formülleri belli, yeter ki irade ortaya koyulsun.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"EURO 2032'DEN YANA SIKINTIMIZ YOK"

EURO 2032 için sıkıntımız yok. İtalya'da mali ve politik sorunlar var, UEFA'dan ciddi bir uyarı geldi. 1-2 stat için yatırım yaparlarsa, ihtiyaçları karşılarlar. Bakıp göreceğiz. İtalya statları yetiştiremezse, Türkiye tek başına ev sahibi de olur. Avrupa Şampiyonası'nı yaparken, başka turnuva da düzenleriz. Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun. Olimpiyat Stadı final için 90 bin kişilik olacak. Tesis olarak sıkıntımız yok. Ankara'daki stadımız da bitecek. İspanya ile stadın açılışını yapma planımız var.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

"7 HAKEM BANA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU"

Yorulmadım, adrenalin insanı dirençli tutuyor. Bir şeyi bırakıp gitmek en kolayı. Ortada şaibe varken, bırakırsanız; demek o olayın bir parçasısınız. Bizim hayatımız savaşmakla geçti. Allah yanlış yapmayı nasip etmesin. Yarınla ilgili hesabı kainatın sahibi yapıyor. Allah herkesin kalbine göre versin. Ferhat Gündoğdu ile WhatsApp yazışmam sızdı basına. 7 hakem de onlara FETÖ'cü demişim diye yazışmalarda, bana suç duyurusunda bulundu.

İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak sözler! ’Sahaya yansırsa her şey değişir’

11 sene sonra benim için suç duyurusunda bulunuyorlar. Ferhat Gündoğdu'ya FETÖ'cüleri söyledim ve görev yapmayacaklarını söylüyorum. Kendimi ihbar ediyorum. Ceza alırsam, şeref madalyası olur benim için... WhatsApp yazışmalarından değil bu sözlerimden suç duyurusunda bulunsunlar.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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