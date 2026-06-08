İlkay Gündoğan’dan Leroy Sane sözleri! ‘Onun tek problemi…’

Galatasaray'ın yıldızı İlkay Gündoğan, sarı-kırmızılı takımda birlikte forma giydiği İlkay Gündoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu. Almanya Milli Takımı'nda daha önce kaptan olarak görev yapan İlkay Gündoğan, Leroy Sane için dikkat çeken sözler dile getirdi. Alman basınından BILD'e konuşan İlkay Gündoğan, Dünya Kupası öncesi Leroy Sane'nin performansını değerlendirdi. 'SEZONU ÇOK İYİ BİTİRDİ' Leroy Sane ile bir senedir birlikte oynamasına dair İlkay Gündoğan, 'Dürüst olmak gerekirse, onun yılı benimkine benziyordu. Çok çalkantılı, iniş çıkışlarla dolu bir yıldı. Ama her zaman zor anların üstesinden gelmeyi çok iyi başardı. Sezonu çok iyi bitirdi' dedi. ABD ile oynanan hazırlık maçında Leroy Sane'nin attığı golle ilgili İlkay Gündoğan, 'ABD'ye karşı attığı gol ona daha da fazla öz güven kazandıracak, bu önemliydi' şeklinde konuştu. Leroy Sane ile ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması sonrası İlkay Gündoğan, 'Onun tek problemi, sahada işler yüzde 100 istendiği gibi gitmediğinde yaşadığı hayal kırıklığını ve siniri bazen dışarıya biraz fazla yansıtması. Ama dürüst olmak gerekirse bu aynı zamanda iyi bir şey, çünkü bir şeyleri umursadığını görüyorsunuz. Üzerine 'hiçbir şeyi umursamıyor, vurdumduymaz' etiketi yapıştırıldı. Ama durum kesinlikle öyle değil. Aksine çok öfkeleniyor, özellikle de kendi performansına çok kızıyor' sözlerini dile getirdi. 'TAMAMEN HAZIR' Leroy Sane'nin Dünya Kupası'na hazır olduğunu vurgulayan İlkay Gündoğan, 'Aksine çok öfkeleniyor, özellikle de kendi performansına çok kızıyor. İnsanlar bunu dışarıdan her zaman tam olarak fark edemiyor. Onu çok iyi tanıyan biri olarak, bu Dünya Kupası'nda oynayabilmek adına tamamen hazır ve formda olmayı ne kadar önemsediğini çok iyi biliyorum' dedi. İlkay Gündoğan son olarak, 'Şimdiye kadar çok eleştirildi ama buna rağmen asla pes etmedi, moralini bozmadı ve yoluna devam etti' şeklinde konuştu. 16 GOLE ETKİ ETTİ Leroy Sane, bu sezon Galatasaray'da 43 maça çıktı ve 7 gol ile 9 asist üretti. Leroy Sane'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.