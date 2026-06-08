İlkay Gündoğan’dan Leroy Sane sözleri! ‘Onun tek problemi…’

Leroy Sane ile ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması sonrası İlkay Gündoğan, "Onun tek problemi, sahada işler yüzde 100 istendiği gibi gitmediğinde yaşadığı hayal kırıklığını ve siniri bazen dışarıya biraz fazla yansıtması. Ama dürüst olmak gerekirse bu aynı zamanda iyi bir şey, çünkü bir şeyleri umursadığını görüyorsunuz. Üzerine 'hiçbir şeyi umursamıyor, vurdumduymaz' etiketi yapıştırıldı. Ama durum kesinlikle öyle değil. Aksine çok öfkeleniyor, özellikle de kendi performansına çok kızıyor" sözlerini dile getirdi.