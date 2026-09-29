İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

İngiltere Premier Lig'de şoke eden bir skandal patlak verdi. Premier Lig, Manchester City için bağımsız bir komisyon tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Manchester City'nin 9 sezonu kapsayan bir dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi. İŞ BİRLİĞİ YAPMADILAR Manchester City'nin soruşturma kapsamında iş birliği yapmadığı vurgulandı. Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla gelirleri yapay şekilde yükseltmek ve maliyetleri düşük göstermek için sahte sözleşmeler imzaladığı kaydedildi. Kulübün sahte finansal hesaplar beyan ettiği vurgulandı. HARCAMA LİMİTLERİ AŞILDI Manchester City'nin Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerini ciddi oranda aştığı belirtildi. Manchester City'nin iyi niyet yükümlülüklerini defalarca ihlal ettiği aktarıldı. 900 MİLYON STERLİN Bağımsız komisyon, Manchester City'nin sahte ödemeler yaptığını ve gelirlerini 900 milyon sterlinin üzerinde şişirdiğini ifade etti. Öte yandan Manchester City yaptığı açıklamada bugün yayınlanan komisyon raporu sebebiyle hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.