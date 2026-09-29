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İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Premier Lig, Manchester City'nin 9 sezonluk bir dönemde finansal kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğini açıkladı. Manchester City'nin suçlu bulunduğu belirtildi.

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Giriş Tarihi: 29.09.2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2026 19:51
İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

İngiltere Premier Lig'de şoke eden bir skandal patlak verdi.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Premier Lig, Manchester City için bağımsız bir komisyon tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarını açıkladı.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Manchester City'nin 9 sezonu kapsayan bir dönemde Premier Lig'in finansal kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

İŞ BİRLİĞİ YAPMADILAR

Manchester City'nin soruşturma kapsamında iş birliği yapmadığı vurgulandı.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Manchester City'nin bazı ticari ortaklarıyla gelirleri yapay şekilde yükseltmek ve maliyetleri düşük göstermek için sahte sözleşmeler imzaladığı kaydedildi.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Kulübün sahte finansal hesaplar beyan ettiği vurgulandı.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

HARCAMA LİMİTLERİ AŞILDI

Manchester City'nin Premier Lig ve UEFA'nın harcama limitlerini ciddi oranda aştığı belirtildi.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Manchester City'nin iyi niyet yükümlülüklerini defalarca ihlal ettiği aktarıldı.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

900 MİLYON STERLİN

Bağımsız komisyon, Manchester City'nin sahte ödemeler yaptığını ve gelirlerini 900 milyon sterlinin üzerinde şişirdiğini ifade etti.

İngiltere futbolunda büyük kriz! Manchester City suçlu bulundu

Öte yandan Manchester City yaptığı açıklamada bugün yayınlanan komisyon raporu sebebiyle hayal kırıklığına uğradığını vurguladı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #MANCHESTER CİTY