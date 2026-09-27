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İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün ikinci haftasında İrlanda, İsrail ile karşı karşıya geldi. İrlandalı futbolcular, İsrail maçında hafızalara kazınacak bir protestoda bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.09.2026 22:21 Güncelleme Tarihi: 27.09.2026 22:22
İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler
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İsrail, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün ikinci haftasında İrlanda ile karşı karşıya geldi.

İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

Macaristan'da oynanan maçta İrlandalı futbolcuların yaptıkları protesto dikkat çekti.

İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

İsrail ile oynanacak maça çıkmak istemeyen İrlandalı futbolcular, müsabaka öncesi milli marşlar okunurken ön plana çıktı.

İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunduğu sırada hep birlikte yere baktı.

İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

Öte yandan yedek kulübesindeki İrlandalı futbolcular ve teknik heyet sahaya sırtını döndü.

İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

İşte İrlandalı oyuncuların, İsrail maçına damga vuran protestosunda yaşananlar...

İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#İRLANDA #İSRAİL #UEFA ULUSLAR LİGİ