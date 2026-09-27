İrlandalı oyuncular, İsrail marşını protesto etti! Sahaya sırtlarını döndüler

İsrail, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün ikinci haftasında İrlanda ile karşı karşıya geldi. Macaristan'da oynanan maçta İrlandalı futbolcuların yaptıkları protesto dikkat çekti. İsrail ile oynanacak maça çıkmak istemeyen İrlandalı futbolcular, müsabaka öncesi milli marşlar okunurken ön plana çıktı. İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunduğu sırada hep birlikte yere baktı. Öte yandan yedek kulübesindeki İrlandalı futbolcular ve teknik heyet sahaya sırtını döndü. İşte İrlandalı oyuncuların, İsrail maçına damga vuran protestosunda yaşananlar...