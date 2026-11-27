ERCAN GÜRSAÇTI: ÜÇ DÖRT DEFA KAPATIP AÇTIK

Ercan Gürsaçtı da pankartı stada sokup açmayı başardıklarını dile getirdi. Gürsaçtı, "Pankartı sokmak gerçekten biraz zordu. Biraz da şans yanımızdaydı. Pankartı bir şekilde çok şükür sokabildik. Ki sahaya sokmak yetmiyordu. Mesele aslında onu orada açmaktı. Çok şükür onu da başardık. Her türlü polis müdahalesine karşı bir şekilde açtık pankartımızı. Sadece bir defa değil, üç dört defa kapatıp, açtık. Yani umarım gerekli yerlere gerekli mesajları vermişizdir."