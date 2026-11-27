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‘İşgale isyan, Filistin’e özgürlük’ pankartını açan Beşiktaşlılar konuştu: “Sanki İsrail’den polis gönderilmiş!”
‘İşgale isyan, Filistin’e özgürlük’ pankartını açan Beşiktaşlılar konuştu: “Sanki İsrail’den polis gönderilmiş!”
Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği Batum'daki karşılaşmada, tribünlerde 'İşgale isyan, Filistin'e özgürlük' pankartı açıldı. Pankartı açan siyah-beyazlı taraftarlar, Gürcistan'da yaşanan skandalları anlattı. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 27.11.2026 14:06