İskender Günen, A Milli Takım'ın en büyük sorununu açıkladı: "Sahada net bir şekilde..."

Bu takım 2024'te çeyrek final oynadı. Ancak iki maçta tek gol atamadı. İki yıl gibi kısa sürede nasıl bu kadar geriledik?

Futbolda başarı kadar süreklilik de önemlidir. 2024 yılında gösterdiği mücadele, inanç ve takım ruhuyla milyonları gururlandıran milli takım kısa sürede bambaşka bir görüntü ye büründü. 2026 Dünya Kupası süresinde ortaya çıkan etkisizlik ve gol yollarında ki üretimsizlik, sadece bir turnuva başarısızlığı değil.