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İskender Günen, A Milli Takım'ın en büyük sorununu açıkladı: "Sahada net bir şekilde..."
İskender Günen, A Milli Takım'ın en büyük sorununu açıkladı: "Sahada net bir şekilde..."
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya erkenden veda etti. SABAH Spor'un usta yazarı İskender Günen, dev organizasyonu değerlendirirken, Milli Takım'ın en büyük sorununa da değindi. İşte o cümleler...
Giriş Tarihi: 22.06.2026 23:17
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 06:58