Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor engeline takılmadı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında 1-0'lık skorla kazanarak zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor'un Eyüpspor maçındaki galibiyetini SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen değerlendirdi. İşte Trabzonspor – Eyüpspor maçı sonrası yapılan değerlendirmeler... MUSTAFA ÇULCU: ANTRENMAN HAVASINDA Trabzonspor için golü erken bulunca 'nasılsa kazandık' havasında, fazla sıkmadan, efor sarf etmeden oyunun kontrolünü elinde bulundurarak tek taraflı bir maç oldu. Yüksek ortalarla Onuachu'yu buluşturdular ama Onuachu'dan gol gelmedi. Salah her zaman ki gibi etkiliydi, skor üretmeye çalıştı ama olmadı. İstatistikler ile skorun örtüşmemesinin sebebi ise Eyüpspor'un çakılı ve kalabalık savunma anlayışı. Atılacak ikinci gol tüm kilidi çözecek Trabzonspor'u farka taşıyacaktı ama o ikinci gol bir türlü gelmedi. Haddini bilerek oyunu çirkinleştirmeden oynayan Eyüpspor'un, öz güvenden yoksun cılız atak girişimleri bile oldu. Trabzonspor antrenman havasında oynadığı maçı riskli skorlar da olsa kazanmayı bildi. Gürcan Hasova sahaya yakışan atletik, kumaşı iyi bir hakem. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacak. Yeter ki 'Ben oldum' diyerek ayakları yerden kesilmesin. Bir iki kart hatası dışında çok başarılıydı. İSKENDER GÜNEN: TRABZONSPOR KALİTESİYLE MAÇA HÜKMETTİ Maçta tek bir oyun senaryosu vardı. Tempoyu belirleyen, topa ve alana hükmeden Trabzonspor, rakibi kendi ceza sahasına hapsetti. Oyunun henüz 5. dakikasında Salah ile Pina'nın kurduğu akıcı oyunun ardından Fırtına, Pina'nın asistinde Ozan ile golü bularak maça istediği başlangıcı yaptı. Kalabalık savunma kurgusuyla yalnızca karşılamaya çalışan Eyüp önünde kalite ve oyun hâkimiyeti farkı ilk düdükten sonra belirginleşti. Onuachu'nun bulduğu 2 net fırsatta kaleci Emre'nin mükemmel kurtarışları olmasa ilk devre farklı bir skorla biterdi. Bu yarıda Onana en rahat oyuncu olarak öne çıktı. İkinci yarıda ise farkı artıracak ikinci gol gelmeyince Eyüpspor'un ilk devreye göre rakip alanda fazla göründüğü anlar vardı. Eyüp'ün geliştirdiği atakta Onana'nın kurtarışı olmasa daha gerilimli bir maç olabilirdi. Futbol ciddi bir oyun. Kalite ve tempo farkı ne olursa olsun skor 1-0'ken konsantrasyonu korumak ikinci golü mutlak bulmak zorunluluğu var. Örneğin, Saviolo'nun uygun pozisyonda Onuachu yerine kendi şansını zorlaması yanlış bir tercihti. Sonuç; Trabzonspor, oyun üstünlüğünü tam anlamıyla skora yansıtamadığı bir karşılaşma oynamasına rağmen 3 puanı hanesine yazdırarak yoluna devam etti. Yalnız önümüzdeki süreçte 1 ayda Konferans Ligi'nde 3 zorlu maçından başka 1 derbi sınavı olmak üzere 4 Süper Lig maçı var. Sakatlıkların durumu henüz belli değil ama bu sürede her oyuncunun potansiyelini sahaya yansıtması gerekiyor. Bu süreç, Trabzon'un her iki kulvarda da konumunu belirleme açısından büyük önem taşıyor.