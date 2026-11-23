Salah her zaman ki gibi etkiliydi, skor üretmeye çalıştı ama olmadı. İstatistikler ile skorun örtüşmemesinin sebebi ise Eyüpspor'un çakılı ve kalabalık savunma anlayışı. Atılacak ikinci gol tüm kilidi çözecek Trabzonspor'u farka taşıyacaktı ama o ikinci gol bir türlü gelmedi. Haddini bilerek oyunu çirkinleştirmeden oynayan Eyüpspor'un, öz güvenden yoksun cılız atak girişimleri bile oldu.