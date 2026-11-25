Galatasaray'da forma giyen Ismail Jakobs sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Senegalli sol bek, orta sahada forma giyen vatandaşına Galatasaray çağrısı yaptı. Ismail Jakobs'un takım arkadaşına gönderdiği mesaj kısa sürede gündem oldu. PAPE GUEYE'YE YORUM ATTI Pape Gueye, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası bir paylaşım yaptı. Galatasaraylı Ismail Jakobs ise vatandaşına, ''Welcome to Gala' yazan bir mesaj gönderdi. Ismail Jakobs'un mesajında, Pape Gueye'ye Galatasaray forması giydirdiği gözlemlendi. G.SARAY İLE ANILMIŞTI 27 yaşındaki Pape Gueye, sezon başında Galatasaray ile anılmıştı. Pape Gueye, bu sezon Villarreal'de 16 maçta oynadı ve 3 gol sevinci yaşadı. SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK Pape Gueye'nin Villarreal ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Senegalli yıldızın güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.