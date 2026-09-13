İsmail Kartal için Murat Özbostan’dan çarpıcı sözler: “Yapması gereken çok basit”

"GÖZLER GAZİANTEP MAÇINDA"

Kartal şimdi önemli bir sınav verecek. Yaşananları kafasında büyütüp takımın üzerine mi taşıyacak, yoksa bütün bunları geride bırakıp, "Beni saha konuşsun" mu diyecek? Ben ikinci yolu tercih etmesini bekliyorum. Şimdi gözler Gaziantep deplasmanında. Kağıt üzerinde bir lig maçı ama psikolojik olarak çok daha fazlası. Çünkü bu karşılaşma, Kartal'ın dönüşünün ilk sınavı olacak.