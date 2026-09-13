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İsmail Kartal için Murat Özbostan’dan çarpıcı sözler: “Yapması gereken çok basit”
İsmail Kartal için Murat Özbostan’dan çarpıcı sözler: “Yapması gereken çok basit”
Fenerbahçe'de İsmail Kartal konusu çözüldü. Başkan Aziz Yıldırım'la görüşmesi sonrası istifa kararından vazgeçen tecrübeli teknik adam, Samandıra'da idmana çıktı. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, yaşanan süreci kaleme aldı. İşte o ifadeler...
Giriş Tarihi: 12.09.2026 23:30
Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 07:15