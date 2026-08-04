Trend Galeri Trend Spor İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Sturm Graz maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam iki isim için müjdeyi verdi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2026 16:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 16:32
İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Sturm Graz maçı öncesi konuştu.

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi güzel bir lig... Futbolun en üst seviyesi. Her maç final havasında geçiyor. Bu maçı kazanmak ve ikinci maça avantajlı gitmek istiyoruz."

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

"Sturm Graz iyi bir takım. Güçlerinin bilincindeyiz ama takım olarak çok iyi hazırlandık. Yeni teknik adamları ile farklı bir sistemle oynuyorlar. Genç ve koşan bir takım. Mücadele güçleri yüksek."

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İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

"Şampiyonlar Ligi hepimizde bir heyecan yaratıyor. Camiamızı mutlu etmek istiyoruz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz."

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

"Jayden Oosterwolde daha önce sol bek oynadı. Hazır olduğu için solda onu tercih ediyoruz."

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

"İlk turda kendi evimizdeki maçın daha farklı bitebileceğini siz de biliyorsunuz. İkinci maçta iki yarıda da farklı oyunlar vardı, turu geçmeyi başardık. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da gelişerek daha fazlasını yapmalıyız."

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

VEDAT MURIQI VE N'GOLO KANTE SÖZLERİ

"Vedat Muriqi'i kadroya alacağız. Takım kadrosunda olacaktır. N'Golo Kante geldi ve iyi durumda. 10. idmanına çıkacak. O da bizimle birlikte kadroda olacak."

İsmail Kartal müjdeyi verdi: Şampiyonlar Ligi kadrosunda olacaklar...

"Bütün oyuncularımızdan çok memnunuz ve hepsinden gurur duyuyoruz. Gece gündüz düşünüyoruz... Herkes çok değerli. Rakibe göre plan yapıyoruz. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Kalede kimin oynayacağına yarın karar vereceğiz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSMAİL KARTAL #STURM GRAZ #JAYDEN OOSTERWOLDE #VEDAT MURİQİ #ŞAMPİYONLAR LİGİ