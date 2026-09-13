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İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! “Bu beni çok üzdü”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki görüşmelerde tecrübeli teknik adam en çok camia içinden gelen sert yorumlara üzüldüğünü ifade etti. İşte ikili arasında geçen diyalog...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.09.2026 09:29 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 09:45
İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Aziz Yıldırım arasında geçen görüşmedeki diyalog dikkat çekti.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Tecrübeli çalıştırıcının, yaşananlar karşısındaki kırgınlığını dile getirerek "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" dediği belirtildi.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Başkan Yıldırım'ın ise, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" diyerek destek olduğu iddia edildi.

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İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİ

Kararını değiştiren Kartal, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Deneyimli teknik adam geceyi tesislerde geçirirken, yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

65 yaşındaki çalıştırıcının, gece boyunca karşılaşmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu belirtildi.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Tecrübeli teknik adam, daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla bir araya geldi.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

MORALİ YERİNE GELDİ

Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi. Oyuncularıyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, futbolcularıyla şakalaşarak moral buldu.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından takım üzerindeki havanın da olumlu yönde değiştiği ifade edildi.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! Bu beni çok üzdü

OĞUZ ÇETİN: HER ŞEY YOLUNDA

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Çetin, tesislerden ayrılırken kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör