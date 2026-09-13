İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! “Bu beni çok üzdü”

Başkan Yıldırım'ın ise, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" diyerek destek olduğu iddia edildi.