İsmail Kartal neden istifa ettiğini Aziz Yıldırım’a anlattı! “Bu beni çok üzdü”

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Aziz Yıldırım arasında geçen görüşmedeki diyalog dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcının, yaşananlar karşısındaki kırgınlığını dile getirerek 'Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim' dediği belirtildi. Başkan Yıldırım'ın ise, 'Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız' diyerek destek olduğu iddia edildi. GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİ Kararını değiştiren Kartal, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu. Deneyimli teknik adam geceyi tesislerde geçirirken, yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı. 65 yaşındaki çalıştırıcının, gece boyunca karşılaşmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adam, daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla bir araya geldi. MORALİ YERİNE GELDİ Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi. Oyuncularıyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, futbolcularıyla şakalaşarak moral buldu. Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından takım üzerindeki havanın da olumlu yönde değiştiği ifade edildi. Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna devam etmeyi hedefliyor. OĞUZ ÇETİN: HER ŞEY YOLUNDA Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Çetin, tesislerden ayrılırken kendisine yöneltilen sorular üzerine, 'Her şey yolunda' açıklamasını yaptı.