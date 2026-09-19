İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Fenerbahçe, milli ara öncesindeki son sınavında Eyüpspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın maçta sahaya süreceği kadro üzerindeki çalışmaları sürüyor. ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK Roma ve Gaziantep FK karşılaşmalarında 4-3-3 sistemini kullanan deneyimli çalıştırıcı, son maçta orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail'i birlikte görevlendirmişti. İSMAİL YÜKSEK KARARI İsmail Kartal'ın Eyüpspor karşısında bu üçlüden birini yedek bırakması bekleniyor. Fanatik'te yer alan habere göre; şu an için İsmail Yüksek'in kulübeye geçmesi daha güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Kartal'ın hücum hattında ise farklı bir plan üzerinde durduğu iddia edildi. Taktik idmanlarda Lukaku ile Muriqi'i yan yana deneyen deneyimli teknik adamın, çift forvet konusunda henüz kararını vermediği aktarıldı. Bu formasyonun tercih edilmesi halinde kanatlarda Oğuz ve Greenwood'un görev yapması bekleniyor. Bununla birlikte Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkması durumunda Greenwood'un forvet arkasında görev alması, Nene'nin ise sağ kanatta forma giymesi gündemde. Mert'in sakatlığı sonrasında sağ bekte hücum yönü daha güçlü olan Semedo, yeniden ilk 11'e dönecek. ASENSIO İKİNCİ YARIYI BEKLEYECEK Kadroda olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Asensio'nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. İspanyol yıldızın karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil edileceği kaydedildi.