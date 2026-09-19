Trend Galeri Trend Spor İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal, 11'de değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 19.09.2026 13:47 Güncelleme Tarihi: 19.09.2026 13:57
İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Fenerbahçe, milli ara öncesindeki son sınavında Eyüpspor'u konuk edecek.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın maçta sahaya süreceği kadro üzerindeki çalışmaları sürüyor.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK

Roma ve Gaziantep FK karşılaşmalarında 4-3-3 sistemini kullanan deneyimli çalıştırıcı, son maçta orta sahada Kante, Guendouzi ve İsmail'i birlikte görevlendirmişti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

İSMAİL YÜKSEK KARARI

İsmail Kartal'ın Eyüpspor karşısında bu üçlüden birini yedek bırakması bekleniyor.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Fanatik'te yer alan habere göre; şu an için İsmail Yüksek'in kulübeye geçmesi daha güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Kartal'ın hücum hattında ise farklı bir plan üzerinde durduğu iddia edildi.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Taktik idmanlarda Lukaku ile Muriqi'i yan yana deneyen deneyimli teknik adamın, çift forvet konusunda henüz kararını vermediği aktarıldı.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Bu formasyonun tercih edilmesi halinde kanatlarda Oğuz ve Greenwood'un görev yapması bekleniyor.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Bununla birlikte Fenerbahçe'nin 4-2-3-1 sistemiyle sahaya çıkması durumunda Greenwood'un forvet arkasında görev alması, Nene'nin ise sağ kanatta forma giymesi gündemde.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

Mert'in sakatlığı sonrasında sağ bekte hücum yönü daha güçlü olan Semedo, yeniden ilk 11'e dönecek.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

ASENSIO İKİNCİ YARIYI BEKLEYECEK

Kadroda olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Asensio'nun ise mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

İsmail Kartal neşteri vuruyor! 3 yıldızdan 1’i kulübeye geçecek...

İspanyol yıldızın karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil edileceği kaydedildi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör