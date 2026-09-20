İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: “Bu maçın sırrı...”

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugn bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son 2 maçı kazanamamanın verdiği bir baskı vardı.