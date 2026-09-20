Trend Galeri Trend Spor İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: “Bu maçın sırrı...”

İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: “Bu maçın sırrı...”

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 20.09.2026 19:39 Güncelleme Tarihi: 20.09.2026 19:40
İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: Bu maçın sırrı...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: Bu maçın sırrı...

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu maçın sırrı... Sadece bir maç kazandık. Oyuncularımızla çok iyi iletişimdeyiz. Oyun olarak fiziksel, mental olarak gelişiyoruz her geçen gün. İpuçlarını vermiştim. Bugn bu kadar farklı kazanacağımızı tahmin etmiyorduk ama kazanacağımızı tahmin ediyorduk. Son 2 maçı kazanamamanın verdiği bir baskı vardı.

İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: Bu maçın sırrı...

Bunu atmak için kazanmak istiyorduk iyi oyunla. Taraftarımızı mutlu edince onlardan daha çok biz mutlu oluyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi hazırlandık, karşılığında iyi reaksiyon gösterdiler.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: Bu maçın sırrı...

Çok farklı bir galibiyet ettik. Bu bize moral oldu. Milli araya moralli girdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: Bu maçın sırrı...

Biz her maçı kazanmak istiyoruz. Gol ilk dakikada da gelebilir. Attığımız gollerden sonra Lukaku, Mason, Oğuz'un kaçırdığı net fırsatlar var. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini fazlasıyla yaptılar.

İsmail Kartal’dan 8-0 yorumu: Bu maçın sırrı...

Hep beraber hazırlandık. Bu futbolu, ligin sonuna kadar üstüne koyarak, gelişerek devam ederiz diye düşünüyorum. Reaksiyon maçı demeyelim. Bugüne kadar vurduğumuz toplar direkten dönüyordu, o oluyordu, bu oluyordu. Bugün gol oldu."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör