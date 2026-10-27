İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takımda görevden ayrılan İsmail Kartal ilk açıklamasını yaptı. 'PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR' TRT Spor'da yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın artık kendisini motive etmekte zorlandığını belirttiği ifade edildi. Kulübün önünü açmak istediğini vurgulayan İsmail Kartal'ın, 'Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum' dediği aktarıldı. Ayrılığın her iki taraf için de doğru karar olduğuna inandığını belirten İsmail Kartal'ın, 'Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum' sözlerini dile getirdiği ifade edildi.