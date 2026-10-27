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İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinden ayrılan İsmail Kartal ilk açıklamasını yaptı. İsmail Kartal dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:55
İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

Sarı-lacivertli takımda görevden ayrılan İsmail Kartal ilk açıklamasını yaptı.

İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

"PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"

TRT Spor'da yer alan habere göre; İsmail Kartal'ın artık kendisini motive etmekte zorlandığını belirttiği ifade edildi.

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İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

Kulübün önünü açmak istediğini vurgulayan İsmail Kartal'ın, "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum" dediği aktarıldı.

İsmail Kartal’dan ayrılık sonrası ilk sözler! ‘Artık psikolojim kaldırmıyor’

Ayrılığın her iki taraf için de doğru karar olduğuna inandığını belirten İsmail Kartal'ın, "Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum" sözlerini dile getirdiği ifade edildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL