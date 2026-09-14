İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, şöyle konuştu:

"Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz.