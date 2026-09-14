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İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:40 Güncelleme Tarihi: 14.09.2026 23:03
İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galibiyet için yetersiz olan bir şey yok, yeterli olan her şeyi yaptık ama bir gol atamadık.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Gaziantep şehrine yakışmayan bir zemin vardı. Net pozisyonlarımız var, direkler var. Galibiyet için geldik ama olmadı. Oyunun hakkı galibiyetti ama olmadı. Önümüze bakacağız.

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İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

İlk yarı zemini herkes gördü, bazı pozisyonlarda oyuncularımız ayakta duramadı. Pas yapan takımız, pas yapamadık. Topu kendi elimizde tutamadık.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Gol pozisyonlarına girdik, rakibi topla oynayarak koşturmak isterdik ama saha zemininden dolayı başaramadık. Rakibe pozisyon vermeden tek kale gibi ikinci yarı maç oynadık ama golü atamadık.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

BASIN TOPLANTISI

Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında stadyumun zemininin çok kötü olduğunu, oyuncuların ısınma sonrası durumu şikayet ettiğini anlattı.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Futbolcuların ısınma sırasında pas yapamayacaklarını söylediğini dile getiren Kartal, "Buna rağmen kendi oyun disiplinimizden kopmadan maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık, oyun tamamen bizim elimize geçti. 3 puan almak için geldik ama olmadı, bugün bizim hakkımız 3 puanı almaktı ama o 1 golü atamadık, bunun için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde takımın farklı bir performans sergilemesine ilişkin soru üzerine ise Kartal, şöyle konuştu:

"Orada konsantre oluyoruz, lige geldiğimiz zaman bu tip maçlarda rakip kapanıyor ve böyle bir zeminde bu kadar oluyor. Bunları da değerlendiremeyince orada ayrı burada ayrı bir takım olmuyor, biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz.

İsmail Kartal’dan beraberlik yorumu! Hakem kararlarına tepki geldi

HAKEM TEPKİSİ

Şu an 8 puan farkı var. Ligde ilk maç, iki tane verilmeyen penaltımız, Beşiktaş maçında verilmeyen penaltımız ve bu akşamki hakemin 3 dakika uzatma vermesi... Daha fazla bir cevap veremeyeceğim."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör