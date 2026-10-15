İsmail Kartal’dan Kante cevabı: 'Oynarsam risk olur' dedi”

İsmail Kartal yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Maça baktığınız zaman, maçın hakkı bu değil. Futbol... En yüksek seviyede mücadele ediyorsunuz. Bu kadar yüksek seviyede bu kadar basit pas hataları yapmamak gerekiyor. Yapınca çok çabuk cezalandırıyorlar. Bu maç böyle oldu.