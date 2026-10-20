Trend Galeri Trend Spor İsmail Kartal'dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

İsmail Kartal'dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında da Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın kritik 2 maçta santrforda kimi oynatacağı ise merak konusu. İşte sorunun yanıtı...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH.COM.TR SPOR
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 13:33
İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

2 maç sonunda 1 puanı bulunan sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak, ilk 3 puanını cebine koymayı hedefliyor.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

DERBİ ÖNCESİ ZAFER PEŞİNDE

Öte yandan hafta sonunda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Kanarya, kritik maç öncesinde moral bulma arzusunda.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

SANTRFOR KARARI

Zorlu müsabakalar öncesinde planlamalarını yapan teknik direktör İsmail Kartal, santrfor konusunda da kararını verdi.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

Takvim'de yer alan habere göre; deneyimli çalıştırıcı, Slavia Prag maçında forvet hattında rotasyona gidecek.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

LUKAKU YİNE 11'DE

65 yaşındaki hocanın, Slavia Prag maçında Romelu Lukaku'yu ilk 11'de sahaya çıkarması bekleniyor.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

Belçikalı yıldız, son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında da 11'de başlamış ve fileleri havalandırmıştı.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

BU SEZONKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki golcü, bu sezon 11 maçta 303 dakika görev aldı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

DERBİDE FORMA MURIQI'IN

Alanyaspor maçında 10 dakika görev alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin ise derbiye 11'de başlayacağı gelen bilgiler arasında.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

Böylelikle İsmail Kartal, iki oyuncusunu da dinlendirerek derbiye çıkmayı amaçlıyor.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

13 MAÇA ÇIKTI

32 yaşındaki santrfor, bu sezon Fenerbahçe formasyıla 13 maçta 730 dakika süre buldu.

İsmail Kartal’dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...

Vedat Muriqi, bu söz konusu müsabakalarda toplam 8 kez gol sevinci yaşadı ve 2 asist kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #SLAVİA PRAG #SÜPER LİG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #GALATASARAY #FENERBAHÇE