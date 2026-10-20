Trend
Galeri
Trend Spor
İsmail Kartal'dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...
İsmail Kartal'dan santrfor kararı! Galatasaray-Fenerbahçe maçında forma o ismin...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında da Galatasaray ile derbide kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın kritik 2 maçta santrforda kimi oynatacağı ise merak konusu. İşte sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 13:33