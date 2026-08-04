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İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Yabancı kuralı sebebiyle bazı futbolcuları göndermek zorunda kalacak olan Fenerbahçe'de yıldız isme talip çıktı. İşte 10 milyon euroluk transfer gelişmesi...

SPOR SERVİSİ
Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 11:06
İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Kanarya'da ayrılık ihtimali bulunan Anthony Musaba için İspanya'dan önemli bir talip çıktı.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilk temasları kurduğu öğrenildi.

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İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

İspanyol ekibin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli yönetimle resmi görüşmelere başlaması beklendiği aktarıldı.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Yabancı kuralı sebebiyle ayrılığa sıcak bakan Fenerbahçe'nin oyuncu için talep ettiği bonservis belli oldu.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Sarı-lacivertli takım, Musaba için taliplerden 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Musaba'nın da kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Fenerbahçe oyuncuyu geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan 5 milyon Euro karşılığında almıştı.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Oyuncu yarım sezonda Fenerbahçe ile 24 resmi maça çıkmış, 2 gol-6 asist kaydetmişti.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Anthony Musaba'nın sarı-lacivertli takımla mevcut sözleşmesi 2030 yılında son bulacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#İSPANYA #FENERBAHÇE