İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir ayrılık gelişmesi yaşandı. Kanarya'da ayrılık ihtimali bulunan Anthony Musaba için İspanya'dan önemli bir talip çıktı. La Liga'nın yeni ekiplerinden Deportivo La Coruna'nın, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilk temasları kurduğu öğrenildi. İspanyol ekibin kısa süre içerisinde sarı-lacivertli yönetimle resmi görüşmelere başlaması beklendiği aktarıldı. FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ BONSERVİS Yabancı kuralı sebebiyle ayrılığa sıcak bakan Fenerbahçe'nin oyuncu için talep ettiği bonservis belli oldu. Sarı-lacivertli takım, Musaba için taliplerden 10 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. AYRILIĞA SICAK BAKIYOR Musaba'nın da kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe oyuncuyu geçtiğimiz sezon Samsunspor'dan 5 milyon Euro karşılığında almıştı. Oyuncu yarım sezonda Fenerbahçe ile 24 resmi maça çıkmış, 2 gol-6 asist kaydetmişti. Transfermarkt verilerine göre 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor. Anthony Musaba'nın sarı-lacivertli takımla mevcut sözleşmesi 2030 yılında son bulacak.