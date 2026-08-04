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İspanya’dan Fenerbahçe’ye 10 milyon euro! Ayrılık gerçekleşiyor...

Yabancı kuralı sebebiyle bazı futbolcuları göndermek zorunda kalacak olan Fenerbahçe'de yıldız isme talip çıktı. İşte 10 milyon euroluk transfer gelişmesi...

Giriş Tarihi: 04.08.2026 10:40 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 11:06